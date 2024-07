Casa Batlló: Il capolavoro di Gaudi e Patrimonio dell'Umanità

in collaborazione con: Casa Batlló

Casa Batlló si trova al numero 43 del Paseo de Gracia, una strada che un tempo collegava la città alla Villa de Gracia, oggi parte integrante della città.

È un'icona di Barcellona e una tappa obbligata se volete saperne di più sul lavoro di Gaudí e sul modernismo.

La Casa Batlló è uno dei capolavori di Antoni Gaudí, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2005. Nel 2022, fu eletta migliore mostra internazionale ai Premi Musei e Patrimonio - gli Oscar del settore culturale -. E questo, e uno tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, che rende la Casa Batlló una visita da non mancare a Barcelona.

Visita culturale di Casa Batlló

Presentazione di Casa Batlló

La Casa Batlló è uno dei capolavori di Antoni Gaudí, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2005 e icona della bella città di Barcellona. Con oltre 1 milione di visitatori all'anno, Casa Batlló offre esperienze culturali innovative con un unico obiettivo: rendere felici le persone attraverso l'arte.

Realizzata nel periodo di massimo splendore dell'architetto (1904-1906), Casa Batlló è anche un'icona del Modernismo ed è diventata un mito dell'architettura e del design riconosciuto in tutto il mondo.

Un restauro esemplare con un'affascinante visita immersiva

Andare a visitare la Casa Batlló è la promessa di un’esperienza indimenticabile perché prima di tutto si trova nel cuore del Paseo de Gracia, pieno di ricordi di un'epoca memorabile. In seguito, uno si accorge che questo posto è incantevole dal fatto che riflette lo splendore architettonico di una casa borghese della Barcellona del 1900, completamente restaurata. Infine, l'edificio affascina con le sue forme, la sua luce e i suoi colori ed è pienamente ispirato alla natura.

Creato in collaborazione con i migliori artigiani dell'epoca e completamente restaurato, stupisce in ogni dettaglio, ispira ad ogni passo e ha segnato una svolta nell'opera di Antoni Gaudí e nella storia dell'architettura moderna.

Visita in pratica di Casa Batlló

La visita comprende un tour completo dell'edificio e delle strutture create da artisti di fama internazionale sulla base dell'eredità dell'architetto.

Contenuti in realtà aumentata

Il museo combina un restauro esemplare con un'affascinante visita immersiva caratterizzata da varie innovazioni tecnologiche che amplificano la magia di Gaudí: stanze immersive, e varie produzioni con realtà contenuti immersivi e audiovisivi che sorprendono i visitatori.

Esplorate la magia di Casa Batlló con contenuti di realtà aumentata su un tablet, scoprendo l'universo creativo di Gaudí e viaggiando 100 anni indietro per sperimentare lo splendore del Modernismo.

Contenuti di realtà aumentata su un tablet

La visita generale a Casa Batlló comprende due ambiente entrambe stupende.

Due sale immersive uniche al mondo

La prima sala della casa Batlló è il duomo di Gaudí. Questo duomo è un'esperienza immersiva in una cupola di 1.000 schermi per viaggiare all'origine dell'ispirazione di Gaudí, la natura, e vivere un momento rivelatore dell'infanzia del genio.

La seconda sala anche immersiva è il Cubo Gaudí. Ti porterà a viaggio nella mente di Gaudí in un'opera pionieristica del new media artist Refik Anadol. La prima vera esperienza al mondo a 360º in una stanza capace di cambiare la realtà e rendere possibile l'impossibile.

Maggiori informazioni: https://www.casabatllo.es/it/vendita-biglietti/the-cube/

Sala immersiva Cubo di Gaudí.

Altre esperienze a Casa Batlló

Notti Magiche

Durante l'estate è possibile vivere l'esperienza delle Notti Magiche, in cui si visita Casa Batlló e si finisce per bere un drink su una delle terrazze più ricercate della città, ascoltando un concerto di musica dal vivo.

Maggiori informazioni: https://www.casabatllo.es/it/vendita-biglietti/visita-notti-magiche/

Novità

Inoltre, a proposito di musica, quest'anno il Sonar ha lanciato una nuova esperienza. 'Music:Response', una nuova installazione audiovisiva sperimentale di The Chemical Brothers e Smith & Lyall.

Si tratta di un’installazione video a 6 canali con audio stereo.

È possibile assistere a questo nuovo evento a la Casa Batlló dal 23 maggio al 31 luglio. La durata dello “spettacolo” è di 13 min e costa 15 euro la rappresentazione.

Street Escape: Gaudí e il tesoro nascosto

Dopo la visita alla casa, è possibile fare un ulteriore passo avanti con questa esperienza del lavoro di Gaudí a Barcellona con un gioco bellissimo chiamato Street Escape. Seguite il grande maestro alla ricerca di un tesoro nascosto. Proprio come la casa di Baltló, questa è una splendida avventura da vivere da soli o con gli amici, alla scoperta dei segreti del Modernismo nella splendida Barcellona.