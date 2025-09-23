circle x black
Caso Epstein, a fine ottobre il memoir di Virginia Giuffre

Uscirà in contemporanea mondiale, in Italia sarà pubblicato da Bompiani

Caso Epstein, a fine ottobre il memoir di Virginia Giuffre
23 settembre 2025 | 10.07
Redazione Adnkronos
Sarà in libreria alla fine del mese di ottobre, in contemporanea mondiale, "Nobody's girl", l'atteso memoir di Virginia Roberts Giuffre. In Italia sarà pubblicato da Bompiani, mentre negli Stati Uniti da Knopf, che annuncia una tiratura di partenza di 250.000 copie. Il mondo conosce l'autrice come la vittima di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. La donna ha contribuito a mandare entrambi i serial abuser in carcere e, nell'immaginario collettivo, è rimasta come la ragazza ritratta nella discussa fotografia con il principe Andrea, duca di York. La sua storia non è mai stata raccontata per intero finora. In questo libro che esce postumo, però, è lei a prendersi la prima persona. Giuffre, si ricorderà, si è tolta la vita nell'aprile 2025, lasciando questo volume di memorie e precise disposizioni per la pubblicazione.

"Nobody's Girl", che recita come sottotitolo "La mia battaglia per la giustizia contro gli abus", è la storia potente di una ragazza normale, che crescendo ha dovuto affrontare avversità incredibili. È un resoconto spietato e definitivo del tempo trascorso con Epstein e Maxwell, che trafficavano ragazze per uomini in vista. Descrive le molestie subite da bambina, così come la fuga dal controllo di Epstein e Maxwell all'età di diciannove anni. Giuffre ha ricostruito la sua vita e ha trovato il coraggio di scendere in campo per sé e per le altre vittime di abusi.

Le pagine di "Nobody's Girl" sono un'affermazione della volontà incrollabile dell’autrice di uscire dalla condizione di vittima, di far luce sugli abusi subiti e di lottare per un mondo più sicuro e più giusto. Intimo e feroce al tempo stesso, è un racconto memorabile della forza d'animo di chi ha saputo opporsi alla depravazione e alla disperazione. Sul libro si è scatenato un grande interesse per aggiudicarsene i diritti e c’è stata un'asta che ha visto coinvolti diversi editori. Bompiani se la è aggiudicata per l'edizione italiana. (di Paolo Martini)

