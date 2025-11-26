circle x black
Christie's mette all'asta l'atto di nascita di Apple

Il documento firmato da Jobs e Wozniak nel 1976

Christie's mette all'asta l'atto di nascita di Apple
26 novembre 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
Il contratto che segnò l'inizio della rivoluzione digitale sta per tornare sotto i riflettori: Christie's offrirà all'asta il documento fondativo della Apple Computer Company, firmato da Steve Jobs e Steve Wozniak il 1° aprile 1976. Stimato tra i 2 e i 4 milioni di dollari, il manoscritto originale sarà uno dei pezzi di punta della vendita "We the People: America at 250", in programma il 23 gennaio 2026 al Rockefeller Center di New York.

A soli 21 e 25 anni, Jobs e Wozniak siglarono 'accordo che avrebbe dato vita a una delle aziende più influenti del mondo contemporaneo. Quelle firme, stese mezzo secolo fa, coincidono con l'avvio di un percorso destinato a cambiare il rapporto dell'umanità con la tecnologia: dai primi circuiti costruiti in un garage californiano fino all'ecosistema globale che oggi definisce comunicazione, lavoro e intrattenimento.

Il documento si affianca a un'altra rarità già annunciata per la stessa vendita: una bozza stampata della Costituzione degli Stati Uniti con annotazioni manoscritte del padre fondatore Rufus King, stimata tra i 3 e i 5 milioni di dollari. Utilizzata da King durante la Convenzione di Filadelfia del 1787, la bozza offre una testimonianza diretta sul processo di elaborazione della carta fondamentale americana. Christie's ha anticipato che ulteriori lotti di rilievo saranno svelati nelle prossime settimane, prima che il catalogo completo della vendita venga reso pubblico. L'asta "We the People: America at 250" si preannuncia così come un viaggio attraverso i documenti che hanno contribuito a plasmare tanto la storia degli Stati Uniti quanto il futuro tecnologico del pianeta. (di Paolo Martini)

