circle x black
Cerca nel sito
 

Claudio Baglioni e Michele Caccamo firmano 'TAU', viaggio poetico sulle orme di san Francesco

sponsor

Dal 15 settembre in libreria il volume pubblicato da Castelvecchi

Claudio Baglioni e Michele Caccamo firmano 'TAU', viaggio poetico sulle orme di san Francesco
14 luglio 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un incontro tra poesia, spiritualità e riflessione sul senso dell'essenziale nel segno di San Francesco d'Assisi. È questo il cuore di "TAU. In segno d’amore", il nuovo libro firmato da Claudio Baglioni e Michele Caccamo, in uscita il 15 settembre per Castelvecchi Editore (228 pagine, 20 euro). L'opera sarà disponibile anche in un'edizione a tiratura limitata di 3mila copie numerate, acquistabile in preorder a partire da domani, 15 luglio.

Nato all'interno di un progetto artistico dedicato a san Francesco in occasione degli 800 anni dalla sua morte, "TAU. In segno d’amore" si presenta come un'opera poetica e spirituale che mette al centro due tra le figure più significative della tradizione francescana: il Poverello d'Assisi e sant'Antonio da Padova. Il libro immagina un dialogo che si sviluppa nell'arco di otto notti. Sant'Antonio, ormai malato e vicino alla morte, riceve la presenza di san Francesco non come una semplice visione, ma come un richiamo alle radici più profonde della propria vocazione. Attraverso questo percorso interiore, la distanza tra i due santi si assottiglia progressivamente, conducendo Antonio oltre il limite della conoscenza, verso quello spazio in cui ogni definizione lascia posto al silenzio.

"In un tempo che insegue sempre più l’accumulo e il possesso, abbiamo scritto di due uomini che si sono spogliati di tutto, per essere essenza dell'essenziale. Ognuno a fare la sua parte", afferma Claudio Baglioni. L'opera affonda le proprie radici nelle principali fonti francescane, in particolare negli scritti di Tommaso da Celano e nel Cantico delle creature, reinterpretandone il patrimonio spirituale attraverso una scrittura contemporanea. "Con Claudio abbiamo costruito questo libro facendo convergere pensiero, visione e scrittura, parola dopo parola, perché Francesco e Antonio non restassero trattenuti nella sola devozione, ma riemergessero come due vite nelle quali Dio si è reso visibile", spiega Michele Caccamo. Nel volume la povertà francescana assume un significato che va oltre la rinuncia ai beni materiali. Diventa il progressivo abbandono di ogni forma di possesso, compreso quello del nome, dell'identità, della verità e persino dell'immagine di Dio costruita dall'uomo. Una prospettiva nella quale la pienezza della vita non si raggiunge attraverso l'accumulo, ma lasciando cadere ciò che separa l'essere umano dal mistero e dalla sua dimensione più autentica. Con "TAU. In segno d’amore", Baglioni e Caccamo propongono così un'opera che intreccia narrazione, poesia e riflessione spirituale, offrendo una rilettura intensa e visionaria del messaggio francescano, capace di dialogare con il presente attraverso il valore dell'essenzialità e della ricerca interiore. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
TAU. In segno d'amore poesia spiritualità riflessione senso dell'essenziale Francesco d'Assisi
Vedi anche
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza