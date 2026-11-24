Si è svolta nell'Aula Magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma, la cerimonia della 42ª edizione del Premio Archivio Disarmo – Colombe d'oro per la Pace. Il presidente di Archivio Disarmo, Fabrizio Battistelli, ha presentato così i premiati: "In questi tempi tormentati anche il mondo dei media non sempre riesce a offrire al pubblico un'informazione equilibrata ed esauriente sulle crisi internazionali e sulle guerre".

Le Colombe d’oro sezione mass-media sono state ritirate da Mauro Biani, vignettista e illustratore, Angela Caponnetto, giornalista di RaiNews24 e Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace. La Colomba d’oro internazionale è stata assegnata al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme che con il suo intervento ha richiamato estrema consapevolezza all'importanza del valore della vicinanza personale a chi vive le conseguenze della guerra.