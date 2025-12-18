circle x black
Cerca nel sito
 

Cultura, Bracco (Gruppo Bracco): "Ad Osaka opere originali e videoinstallazione che coniuga arte e scienza"

sponsor

18 dicembre 2025 | 18.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Attraverso la partecipazione all'Expo di Osaka abbiamo dato seguito al filone di appoggio alla diplomazia culturale italiana. Quando è stata organizzata l'esposizione di Milano nel 2015, sono stata presidente e commissario del Padiglione Italia e, proprio come in quella occasione, anche il progetto di Osaka mi è piaciuto molto. L'ambasciatore Mario Vattani mi ricordava di quando il Padiglione Italia ad Osaka era ancora tutto da disegnare e da riempire di contenuti. Credo che, in tal senso, l'aiuto dato sia stato importante soprattutto perchè abbiamo portato delle opere d'arte originali". Così Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo Bracco, intervenendo a Milano all'incontro 'Bracco a fianco del sistema Italia all'Expo 2025 Osaka: un ponte di innovazione tra scienza e cultura', con cui il Gruppo celebra la partecipazione di successo all'esposizione universale appena conclusa in Giappone.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza