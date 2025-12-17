circle x black
Cultura: Premio Laurentum per le Arti, a Roma la cerimonia di conferimento del riconoscimento 

17 dicembre 2025 | 11.38
A Palazzo Montecitorio a Roma, presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati, si è tenuta la cerimonia di conferimento del Premio Laurentum per le Arti, volto a valorizzare le personalità che con il loro impegno contribuiscono in modo autentico alla crescita intellettuale e civile del Paese e ad avvicinare il pubblico alla creatività nelle sue forme più alte e significative. A ricevere il riconoscimento per l'edizione 2025 Renato Brunetta (premio alla carriera), Corrado Augias (premio "I Valori della Cultura"), Alberto Angela (premio Eccellenza nella Divulgazione Scientifica), Luca De Meo (premio Eccellenza Italiana nel Mondo - Industry), Francesca Pasinelli (premio Impegno Solidale e Visione), Paolo Ruffilli (premio per la Poesia), Mary de Rachewiltz (Premio Dante Alighieri – XV edizione), Marco Amore (PREMIO SIAE "Giovani Talenti"), Davide Maria Desario (premio per la Comunicazione e l'Innovazione Giornalistica) e la Heydar Aliyev Foundation (Premio Speciale "Save the Cultural Heritage").

