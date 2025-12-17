circle x black
Cerca nel sito
 

Da Fontana a Letta, parterre d'onore al Premio Laurentum

sponsor

Da Fontana a Letta, parterre d'onore al Premio Laurentum
17 dicembre 2025 | 08.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Parterre d'onore alla cerimonia di premiazione della XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti nella sala della Lupa della Camera dei deputati, oltre ai premiati - Renato Brunetta, Alberto Angela, Corrado Augias, Luca De Meo, Francesca Pasinelli, Paolo Ruffilli, Mary de Rachewiltz, Marco Amore, Davide Maria Desario e alla Heydar Aliyev Foundation - sono presenti il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il direttore generale Rai e direttore del Premio Roberto Sergio, presidente di giuria Gianni Letta, l'amministratrice delegata dell'Adnkronos Angela Antonini Marra e il presidente della Commissione cultura della Camera Federico Mollicone.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio Laurentum Cultura Camera dei deputati
Vedi anche
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza