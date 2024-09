Da Giorgetti a Crosetto, a Parma torna il Festival di Open

In programma dal 20 al 22 settembre in piazza Garibaldi, fil rouge 'Le sfide del futuro'. Tra gli ospiti anche Giuseppe Conte

Economia, guerre, giovani e musica. Per il secondo anno il giornale fondato da Enrico Mentana e diretto da Franco Bechis tornerà in Piazza Garibaldi a Parma, dal 20 al 22 settembre, con il suo evento 'Festival di Open – Le sfide del futuro'. Dopo il grande successo della prima edizione, il Festival si arricchirà con nuovi ospiti e si rilancia con tre giorni di appuntamenti. "Il sottotitolo del festival è anche il suo fil rouge e siamo orgogliosi di poter porre le domande che stanno più a cuore alle giovani generazioni ai diretti protagonisti delle sfide del futuro", ha spiegato la Ceo del gruppo, Alice Mentana.

Talk, interviste e dibattiti con ministri e politici, ma anche musica live e confronti sull'attualità curati dai giornalisti della redazione. I temi più cari alla generazione Z e a tutti i lettori di Open. Saliranno sul palco del Festival, tra gli altri, esponenti del governo come il ministro Giancarlo Giorgetti, la ministra Annamaria Bernini e il ministro Guido Crosetto. Ma anche il leader del Movimento Cinque Stelle ed ex premier Giuseppe Conte, l'attuale commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni, l'inviato speciale Ue nel golfo Persico Luigi Di Maio, l'economista ed ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, il leader dei Verdi Angelo Bonelli. Ci saranno anche l'economista Tito Boeri, direttore del mensile Eco, e l'esperto di geopolitica nonché direttore di Domino Dario Fabbri. Si parlerà di giustizia con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e di giovani e carcere con il cappellano dell'istituto minorile Cesare Beccaria Don Claudio Burgio.

In quest'occasione verrà presentato il documentario di due giornalisti di Open, Alessandra Mancini e Felice Florio, 'Giudizio sospeso'. E poi lo sport con due degli atleti che hanno portato in alto il tricolore alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024: il nuotatore Simone Barlaam, tre volte oro, e la ginnasta Giorgia Villa, argento nella prova a squadre femminile. Ci sarà spazio anche per la musica con i cantanti Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Francesca Michielin, Santi Francesi, Ex-Otago, Willie Peyote in dialogo con Paola Zukar. E ancora un'analisi della scena comica in Italia con gli attori Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina. Infine, un affondo sulle future elezioni in Emilia-Romagna con il confronto tra i candidati Elena Ugolini e Michele De Pascale.

Il Festival di Open può vantare, come nella prima edizione, il patrocinio del Comune di Parma, ma si aggiungono anche l'Università di Parma e la Fondazione Cariplo. "La filosofia di Open – un giornale giovane, capace di parlare a quelle generazioni su cui Parma sta lavorando tanto, anche grazie al progetto di candidatura a Capitale Europea dei Giovani – incontra perfettamente gli interessi del Comune", ha spiegato il sindaco di Parma, Michele Guerra in conferenza stampa. "Il Festival di Open - osserva il Rettore dell'Università di Parma Paolo Martelli - è una finestra sul contemporaneo e su ciò che abbiamo davanti. È uno spazio in cui ci fa piacere essere, pienamente in linea con ciò che vuole essere l'Università in questa città".

Il Festival sarà raccontato da Open.online e ospiterà due podcast live da piazza Garibaldi: 'Lo stagista' di Filippo Gordona (ospiti Mara Maionchi e Alberto Salerno) e 'Maschiacci' di Francesca Michielin (con Ditonellapiagae Angelica)