circle x black
Cerca nel sito
 

Da Pippi Calzelunghe al Nordic Film Fest, al via il 'Novembre Nordico'

sponsor

Quarta edizione della rassegna che permette di gettare uno sguardo sulla cultura nordica tra arte, musica, cinema, letteratura e architettura

Da Pippi Calzelunghe al Nordic Film Fest, al via il 'Novembre Nordico'
28 ottobre 2025 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dagli 80 anni di Pippi Calzelunghe al Nordic Film Fest, passando per i maestri del design scandinavo e - perché no - anche per le esperienze gastonomiche del Nord. E' ricchissimo il calendario del Novembre Nordico, una rassegna culturale che, giunta alla quarta edizione, propone fino al 6 dicembre eventi e incontri sulla cultura nordica tra arte, musica, cinema, letteratura e architettura.

Promosso dalle Ambasciate di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, dal Circolo Scandinavo e dai quattro Istituti culturali e scientifici nordici il Novembre propone un ricco programma di iniziative per valorizzare il legame storico dei Paesi Nordici con la città di Roma e per creare nuovi momenti di scambio attraverso mostre, talk, concerti e proiezioni. Fra le 44 iniziative dell'edizione 2025, molte gratuite per favorire la maggiore partecipazione di pubblico, ogni appassionato potrà trovare quella più vicina alle sue passioni, e al tempo stesso scoprire i legami profondi della cultura scandinava con Roma, come nel caso dei tre tour a piedi distinti esplorando le influenze nordiche nella storia della città. I tour si concentreranno sulle tracce lasciate dagli artisti scandinavi dal XVIII al XXI secolo. Ogni tour coprirà diverse aree della città, visitando istituti scandinavi, ex residenze di artisti nordici e altri luoghi storici. In ogni tappa, un'opera di un artista scandinavo sarà presentata in modo creativo, tramite poesie, musica o dipinti ispirati a Roma.

Fra i primi appuntamenti della rassegna il 30 a Villa Lante, al Gianicolo, è in agenda 'Nice Colours – I colori del clarinetto al femminile' con la finlandese Hanna Hujanen in un programma di compositrici del Novecento. Il 2 novembre invece al Festival Quartieri dell'Arte di Viterbo è la volta di 'Caos', la dark comedy finlandese tutta al femminile , testo di Mika Myllyaho pluripremiato e plurirappresentato, qui proposto nella forma di una mise en espace diretta dalla autrice e regista italo/finlandese Anne-Riitta Ciccone con Arianna Ninchi e Anna Paola Vellaccio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Novembre Nordico Cultura nordica Arte Musica Cinema Letteratura
Vedi anche
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza