Dalla sfida di India e Cina al 'nuovo' Medioriente, Minenna racconta la trasformazione del G20

Marcello Minenna sa bene come le 'nude cifre' in economia possono raccontare - a chi sa leggerle - le realtà meglio di una analisi sociologica: è così che riesce, facendo ricorso ai numeri dell'economia, a tracciare un equilibrio mondiale profondamente alterato nel suo ultimo lavoro, 'G-20: Le Politiche Economiche'. E' un volume edito in italiano da Giappichelli e in inglese da Routledge, in cui l'economista analizza le dinamiche economiche dei paesi membri del G-20 partendo da un’attenta disamina della bilancia dei pagamenti e delle politiche economiche di ciascuno stato. Fra i megatrend che segnano il nostro tempo viene ricostruita con particolare attenzione l’ascesa di Cina e India, due potenze che non nascondono più non solo la rivalità reciproca per il primato in Asia ma l'ambizione nel medio termine di soppiantare la leadership degli Stati Uniti. Attraverso un'analisi approfondita delle diverse strategie di sviluppo, il testo spiega come queste nazioni abbiano potenziato le proprie economie in modo sorprendente, e siano divenute leader globali in settori chiave come l'intelligenza artificiale e il fintech.

Ma Minenna non trascura neanche l'evoluzione del Sud America, con un focus su Brasile e Argentina, paesi al centro di relazioni diplomatiche complesse e spesso contraddittorie. Le relative criticità interne di questi paesi, come, ad esempio, l'instabilità politica e le disuguaglianze economiche, vengono analizzate in profondità, rivelando le sfide, anche di natura sociale, che ne mettono a repentaglio le prospettive di crescita.

Guardando poi più vicino a noi Minenna esplora inoltre il quadro economico del continente africano, evidenziando il crescente peso dell'Unione Africana quale portavoce di nuove istanze unitarie sul piano del dialogo internazionale, nonché esaminando l’impatto del 'colonialismo’ economico cinese, responsabile, quest’ultimo, della trasformazione dell'ecosistema infrastrutturale ed energetico di numerose nazioni africane. Non poteva naturalmente mancare un focus sul Medio Oriente, vero e proprio crocevia geopolitico, dove le monarchie locali tentano di diversificare le proprie economie riducendo la dipendenza dal petrolio.

Attraverso l'uso di modelli econometrici avanzati e studi retrospettivi, "G-20: Le Politiche Economiche" ripercorre ed evidenzia le grandi trasformazioni in atto, prefigurando uno scenario globale complesso e interconnesso, caratterizzato da nuove e molteplici polarità.