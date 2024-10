Dall'antifascismo alla 'Fasciofobia', in libreria il saggio di Busacca

Un libro-inchiesta sugli allarmi di ritorno al fascismo lanciati dalla sinistra italiana divenuti pressocché "quotidiani da quando è nato il governo di Giorgia Meloni". E' Fasciofobia (edito da Signs Publishing, 256 pagg., 20 euro), saggio firmato dal caporedattore di Libero Alberto Busacca, che mette in fila la lunga serie di strilli "paradossali e sconclusionati" della propaganda politica. "Il mitico 'rischio-fascismo' non può svanire – scrive Daniele Capezzone nella prefazione – se lo facesse, in un colpo solo la destra risulterebbe legittimata e la sinistra costretta a fare i conti con le proprie divisioni, con le proprie ricette spesso fallimentari, con il disincanto dei propri sostenitori".

"Dai continui allarmi sul 'fascismo alle porte' al sogno di demolire i monumenti del Ventennio, dalle bufale su Giorgio Almirante all’inchiesta su una torta con la faccia del Duce, e poi gli orsi trasformati in nuovi partigiani, la caccia al Babbo Natale col braccio teso e la vergogna per gli antenati che hanno indossato la camicia nera: l’antifascismo - è la testi di Busacca - sta cambiando faccia, trasformandosi in una 'fasciofobia' totalmente incomprensibile e priva di senso del ridicolo, che ha finito per danneggiare l’antifascismo medesimo. A ormai ottant’anni dal termine della Seconda guerra mondiale, infatti, è sempre più evidente che il fantasma di Mussolini venga usato dalla sinistra solo per provare a conservare posizioni di potere in ambito politico, mediatico e culturale".