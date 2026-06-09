'Delitto sul Lago di Garda', giallo di Tom Hindle tra nozze da sogno e omicidi sull'isola

Un matrimonio elegante, un'isola esclusiva, un lago che fa da cornice a un evento da copertina. Ma basta un grido per trasformare la festa in incubo. Con "Delitto sul Lago di Garda", in libreria dal 17 giugno per Bompiani, lo scrittore inglese Tom Hindle firma un nuovo giallo ambientato tra Italia e Regno Unito, confermando il suo ruolo di autore di punta del crime contemporaneo e uno degli eredi più solidi della tradizione di Agatha Christie.

La storia si svolge a Castello Fiore, una residenza storica su una piccola isola del Lago di Garda, scelta come location perfetta per le nozze tra Laurence Heywood, rampollo di una prestigiosa famiglia britannica, ed Eva Bianchi, influencer italiana dal passato ambiguo e dal fascino magnetico. Tra brindisi, sorrisi forzati e tensioni sotterranee, l’atmosfera idilliaca si incrina progressivamente fino al tragico evento che blocca tutti gli invitati sull’isola. Isolati e in attesa dell’arrivo della polizia, gli ospiti si ritrovano intrappolati in un clima di sospetti e paure. Vecchi rancori riaffiorano, segreti nascosti emergono e ogni invitato diventa potenzialmente un sospettato. Nessuno può lasciare l’isola: tra loro si nasconde l’assassino. A guidare il filo della narrazione è Robyn, fidanzata del fratello dello sposo e aspirante giornalista, che osserva, annota e collega indizi mentre cerca di orientarsi in una rete di bugie e omissioni. In un microcosmo chiuso e claustrofobico, ogni dettaglio può essere decisivo: chi dice la verità e chi sta mentendo per salvarsi?

Autore già affermato nel panorama internazionale, Tom Hindle è noto per una serie di gialli di successo in patria e per il precedente "Delitto per gioco", pubblicato da Bompiani nel 2025. La critica britannica lo ha più volte indicato come un erede moderno della scuola classica del giallo alla Agatha Christie, per la sua capacità di costruire misteri a porta chiusa e tensioni psicologiche in crescendo. Dal romanzo "Delitto sul lago di Garda"è già in sviluppo una serie televisiva prodotta da The Apartment per Disney+, segno del forte interesse internazionale per una storia che unisce atmosfera mediterranea, intrigo e suspense.