Egitto, scoperta porta segreta in un tempio del periodo tolemaico

Un team di ricercatori dell'Università tedesca di Tubinga, con il sostegno del Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano, ha scoperto l'ingresso di un tempio di epoca tolemaica nel sito dell'antica città di Athribis, situata vicino alla città di Sohag, a circa 200 chilometri a nord di Luxor, in Egitto. Gli scavi ad Athribis sono iniziati nel 2012 per portare alla luce un antico quartiere di templi costruito tra il 144 a.C. e il 138 d.C.. Gli scavi si stanno ora concentrando sulla ricerca di un santuario rupestre che si ritiene sia nascosto dietro un cumulo di macerie ancora intatto.

Finanziati dalla Fondazione tedesca per la ricerca, archeologi tedeschi ed egiziani sono al lavoro dal 2022 per scavare il tempio appena scoperto. Largo 51 metri, ha un ingresso principale fiancheggiato da torri che potevano essere alte fino a 18 metri. Oggi le torri sono alte solo cinque metri, poiché il sito è stato utilizzato come cava di pietra, probabilmente nell'VIII secolo, come testimonia una moneta rinvenuta sul posto e datata 752 d.C.

Al suo apice, Athribis era il centro di culto della triade formata dal dio maschile della fertilità Min, dalla sua consorte, la dea Repyt dalla testa di leone, e dal loro figlio, il dio bambino Kolanthes. Le rappresentazioni delle tre divinità compaiono su diversi bassorilievi che ornano l'ingresso del tempio. Presso la porta d'ingresso, gli archeologi hanno scoperto rilievi che mostrano un re che offre sacrifici a Repyt e Kolanthes. Le iscrizioni geroglifiche hanno anche rivelato che il re Tolomeo VIII, che regnò nel II secolo a.C., fu responsabile della decorazione e probabilmente della costruzione del pilone.

Nella torre nord del pilone è stato scoperto anche un deposito di circa sei metri di lunghezza e tre di larghezza. Doveva servire per conservare gli utensili e poi le anfore del tempio. Un corridoio collega questa stanza all'ingresso principale, rendendola accessibile dall'esterno. Il dio Min è rappresentato sullo stipite della porta: è circondato da due entità raramente rappresentate: i decani, esseri stellari con teste di falco e ibis, figure utilizzate per misurare il tempo durante la notte.

Dal mese di novembre, gli scavi degli archeologi tedeschi si sono concentrati sulla ricerca del santuario, che si presume sia sepolto dietro le macerie. Secondo il professor Christian Leitz, a capo del team di ricercatori inviato dall'Università di Tubinga, "la presenza di blocchi di calcare finemente levigati su una parete rocciosa tagliata verticalmente potrebbe appartenere a un santuario rupestre". I ricercatori ipotizzano che le decorazioni rinvenute, tra cui un fregio di cobra, potrebbero essere la prova dell'esistenza di una porta sepolta di questo santuario.