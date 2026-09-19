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Eshkol Nevo: 'in arrivo due libri, un memoir sulla scrittura e un romanzo sulle odissee di oggi'

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L'annuncio dello scrittore israeliano: saranno pubblicati da Feltrinelli

(Lo scrittore israeliano Eshkol Nevo - Adnkronos)
(Lo scrittore israeliano Eshkol Nevo - Adnkronos)
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19 settembre 2026 | 19.31
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Due nuovi libri in arrivo in Italia con Feltrinelli: un memoir saggistico sulla scrittura in tempo di guerra, intitolato "Vita e scrittura", in uscita quest'anno, e un romanzo nel 2027 dal titolo "La notte più lunga". Ad annunciarlo è lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, ospite a Pordenone per la 27esima edizione del festival Pordenonelegge, dove è stato insignito del Premio Crédit Agricole 'La storia in un romanzo'.

Parlando delle sue prossime opere, Nevo ha spiegato il senso del lavoro saggistico: "È una sorta di memoir proprio sulla scrittura e mi riporta a cosa fai come scrittore in periodo di guerra, qual è il tuo ruolo, condividendo l'esperienza di lavorare con le persone che soffrono attraverso i laboratori di scrittura creativa". Quanto al romanzo, "sono cinque odissee di cinque personaggi che cercano di ritornare a casa in tempo di guerra, tra cui un palestinese di Gaza. In Israele in questo momento abbiamo perso il senso della casa, e questo libro è proprio il racconto di persone che hanno questo fortissimo desiderio di ritornare a casa propria".

Nel corso dell'incontro, sollecitato sulle tensioni crescenti con la politica israeliana, sull'antisemitismo e sull'antisionismo degli ultimi anni, lo scrittore ha riflettuto sul rapporto con il pubblico italiano: "Posso parlare della mia esperienza. So che ci sono state molte difficoltà, ma ogni volta che vengo in Italia trovo persone aperte al dialogo. Le domande sono diventate più dure rispetto al passato, a volte mi viene espressa contrarietà verso il mio governo e il mio Paese, ma io sono aperto a questo. Voglio vedere la realtà da prospettive diverse e non voglio essere intrappolato nel mio angolo". "Finchè c'è la volontà di ascoltarsi a vicenda - ha concluso Nevo - possiamo avere un dialogo, che è l'unico modo per progredire. Continuare a venire in Italia, anche se è più difficile rispetto al passato, fa parte di una relazione che attraversa momenti complessi". (di Paolo Martini)

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Tag
scrittura guerra romanzo memoir Pordenonelegge dialogo
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