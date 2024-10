Festival, dal 18 al 20 a Nardò la Neretina: con Di Battista, Poli Bortone e Sgarbi

Dal 18 al 20 ottobre è pronta a tornare la rassegna letteraria "La Neretina. Festival della cultura controcorrente". Dopo aver esordito lo scorso anno l'evento patrocinato dal comune di Nardò e dalla provincia di Lecce vedrà coinvolti tra gli ospiti Diego Fusaro, Simone Pillon, Gian Micalessin, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, Alessandro Di Battista, Gianluca Veneziani e Vittorio Sgarbi. Una seconda edizione ricca e composita di temi dopo il successo di 12 mesi fa grazie alla partecipazione di personalità del mondo della cultura come Pietro Senaldi, Francesco Borgonovo e Gianluigi Paragone.

Un autunno letterario caldo quindi accompagnato dalle onde dello Ionio che vedrà Nardò diventare per tre giorni capitale delle idee del Salento al Teatro Comunale cittadino. Tra gli argomenti affrontati, a partire dalla serata di venerdì 18 ottobre, l'evoluzione del pensiero che diventa sempre più totalitario con l'intervento del filosofo torinese Diego Fusaro che dialogherà assieme al giornalista Flavio De Marco, a Cosimo Massaro e ad Agostino Ciucci. Il sabato, dopo l'inaugurazione al Chiostro dei Carmelitani della mostra "L'Europa dei figli" con la partecipazione dell'assessore al comune di Carmiano Camillo Villani Miglietta, nel pomeriggio insieme a Eleonora Miggiano e Dario Fiorentino verrà ricordata la figura dell'inviata Ilaria Alpi a 30 anni dalla morte, per poi parlare di famiglia, diritti sociali, gender e natalità con Simone Pillon. Infine il reporter di guerra Gian Micalessin guiderà il pubblico nella sua professione tra taccuino, penna e cinepresa in quattro decadi di conflitti dall'Afghanistan fino ai giorni nostri parlando di Russia-Ucraina.

La domenica, invece, il focus sarà incentrato sul tema delle Foibe insieme al Presidente del Comitato 10 Febbraio Silvano Olmi, Roberto Menia e il vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla. Ci sarà anche spazio alle 18:30 per un confronto a tutto tondo tra il neo sindaco del capoluogo salentino Adriana Poli Bortone e l'attivista politico ed ex volto del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista con la moderazione del giornalista del TGR Puglia RAI Gianluca Veneziani. Infine la penna della Gazzetta del Mezzogiorno Michele De Feudis colloquierà con Vittorio Sgarbi parlando di arte e dell'ultima fatica letteraria del saggista ferrarese Arte e Fascismo edito da La Nave di Teseo. Attualità, modernità, giornalismo, guerra, Foibe e molti altri argomenti verranno trattati nel corso di tre giorni di dibattiti e conferenze. Il tutto sotto l'egida del comune di Nardò e della provincia di Lecce. Un progetto, in primis, voluto fortemente dal Sindaco neretino Giuseppe Pippi Mellone, dall'assessore alla cultura Giulia Puglia e dal consigliere Pierpaolo Giuri che per la seconda volta vestiranno col suo abito da gala migliore Nardò trasformando la città nel salotto letterario del Salento.