Franco Battiato 'All'Essenza', il volume che ricostruisce l'artista e la sua filosofia di vita in uscita il 18 marzo

"Si tratta di conoscersi bene interiormente per poter poi uscire e affrontare la gente, il mondo, per portare anche dei cambiamenti. Non si tratta di staticità, di autocontemplazione, ma di dinamismo, vitale e culturale". A 80 anni dalla nascita, Mondadori e la Fondazione Franco Battiato festeggiano il lascito filosofico e morale di un pensatore prestato alla musica pop. "All’essenza" è infatti la prima, ricca e completa raccolta dei pensieri e delle frasi di Franco Battiato, rilasciate nelle tante interviste su giornali, radio e tv, riordinate in modo da ricostruire ciò che ne ha fatto un intellettuale e pensatore contemporaneo. Il volume è in uscita il 18 marzo prossimo.

Il curatore Giordano Casiraghi ha raccolto le parole dell’artista in un volume prezioso che traccia la sua evoluzione spirituale, artistica e umana. Battiato parla di abitudini, alimentazione, altri artisti, America, anni Settanta, amore, sesso, canzoni, musica, suono, ricerca, cultura, cinema, denaro, dolore, droga, educazione, famiglia, guerra, immagine, infanzia, letture, evoluzione interiore, meditazione, morte, reincarnazione, solitudine, silenzio, Milano, Sicilia, politica, sociale, pubblico e relazioni. Racconta, attraverso le sue dichiarazioni, il suo essere artista e uomo.

Nelle parole di Grazia Cristina Battiato, nipote del cantautore e Presidente della Fondazione Franco Battiato Ets: "Mi manca ogni cosa di lui, e il solo fatto di avere un elaborato che aprendolo mi faccia sentire la sua voce, il suo pensiero mi fa stare bene, e spero che la stessa cosa avvenga per il pubblico che l’ha seguito e apprezzato".

Il libro ufficiale della Fondazione Battiato ricostruisce la sua filosofia

Mettendo insieme i diversi frammenti, ciò che ne scaturisce è infatti un’autobiografia postuma, ricca di informazioni, sull’uomo e sul musicista, frutto di una ricerca negli archivi iniziata dagli anni Settanta, quando l’artista intraprende un percorso tortuoso che lo porterà a raggiungere il successo popolare.

"All’essenza" è il libro ufficiale della Fondazione Franco Battiato, a cura di Giordano Casiraghi, che lo ha seguito nel corso dei decenni ai concerti e alle conferenze stampa, e ha raccolto dischi, registrazioni, articoli di giornale. Il tutto a formare un archivio che è stato utilizzato, interamente documentato e con citazione delle fonti, per la realizzazione di questo libro.

Battiato - nato a Jonia, oggi Riposto, il 23 marzo 1945, è morto a Milo, il 18 maggio 2021 - è stato un cantautore, musicista, regista e pittore italiano. Personalità tra le più eclettiche e originali del panorama italiano degli ultimi decenni. "Vi posso dire che sono contento della vita che ho fatto. Sono stato molto fortunato. Questa è la conclusione".