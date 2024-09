Fumetti, il 21 e 22 settembre ad Acaya 'Jabba! Salento Cinecomics Festival'

Nuvole e nuvolette sull’antico borgo medievale di Acaya, cittadella fortificata nel cuore del Salento che per due giorni ospiterà il mondo magico degli appassionati di fumetti, giochi e cinema. Sarà un fine settimana di grandi sorprese quello del 21 e 22 settembre che vedrà la prima edizione dello “JABBA! Salento Cinecomics Festival”. Grandi sorprese e ospiti illustri, come il regista Enzo d’Alò, lo sceneggiatore Francesco Artibani, i disegnatori Andrea Yuu Dentuto e Alberto Ponticelli.

L’evento nazionale, ideato dall’associazione Kanò7 in collaborazione con il Comune di Vernole e patrocinato dalla Provincia di Lecce, dall’Accademia delle Belle Arti, dal Liceo Artistico e Coreutico Ciardo Pellegrino, dal Liceo Classico e Musicale G. Palmieri e dalla scuola di cinema Sentieri Selvaggi di Roma, rappresenta un nuovo punto di incontro per appassionati e curiosi del mondo dei fumetti, del cinema e dei giochi, mettendo in risalto la cornice del territorio salentino come epicentro culturale.

Preso in prestito da un’espressione dialettale salentina che denota stupore e incredulità, il termine “JABBA!”riflette l'intento del festival di sorprendere e coinvolgere il pubblico, offrendo un’esperienza immersiva dal carattere ludico ma anche formativo. Il festival si rivolge ai curiosi e agli appassionati di ogni età, proponendo un ambiente vibrante fatto di incontri, mostre e presentazioni, dove condividere, divulgare e celebrare la cultura fumettistica in tutte le sue forme.

Ma “JABBA!” non vuole essere solo un evento di intrattenimento. Sarà anche un’opportunità per promuovere il Salento come destinazione culturale. La scelta di Acaya come sede del festival non è casuale: il borgo, con la sua peculiare architettura storica, offre una cornice ideale per un evento che fonde cultura, territorio e intrattenimento. Il festival vuole contribuire alla destagionalizzazione del turismo, inserendosi appieno all’interno di una strategia territoriale volta alla promozione della Puglia e del Salento quale destinazione turistica ad alto valore culturale e imprenditoriale.

Tanti gli ospiti, Enzo d’Alò, regista e sceneggiatore italiano, noto per successi come "La Gabbianella e il Gatto", sarà presente alla proiezione del suo ultimo film, "Mary e lo spirito di mezzanotte", e parteciperà a un dialogo con il pubblico e con il critico cinematografico Sergio Sozzo della Scuola di Cinema “Sentieri Selvaggi” di Roma. Francesco Artibani, sceneggiatore di fumetti e cartoni animati. Dal 1991 scrive per il settimanale “Topolino” e per le serie “PK”, “Mickey Mouse Mystery Magazine”, “X-Mickey” e “W.I.T.C.H.”. Dal 1992 scrive le avventure di “Lupo Alberto”. Nel 2002 crea con Katja Centomo la serie “Monster Allergy” mentre per Panini/Marvel ha firmato “X-Campus” e “Young Doctor Strange”. Nel campo dell’animazione ha collaborato a molte produzioni tv tra cui “Lupo Alberto”, “Spike Team”, “Bu Bum”, “Le straordinarie avventure di Jules Verne”, “Egyxos”, “Tommy & Oscar”, “Winx Club”, “Monster Allergy”, “Pop Pixie”, “World of Winx”, “44 Gatti” e “Pinocchio & friends”. È docente presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica e la Scuola Romana dei Fumetti. Andrea Yuu Dentuto, illustratore e fumettista di scuola giapponese, porterà la sua esperienza decennale in Giappone, dove ha collaborato con icone dell’animazione come Yasuo Otsuka e pubblicato manga di grande successo. Durante il festival, Dentuto condividerà aneddoti e curiosità sulla sua carriera e sulla cultura manga. Alberto Ponticelli, fumettista tra i più apprezzati, sulla scena italiana dalla metà degli anni Novanta, pubblica i suoi lavori per alcune delle case editrici più importanti tra Italia e Stati Uniti, tra cui la Panini.

Ancora, Enzo De Giorgi, autore dell’illustrazione ufficiale del festival. Il percorso artistico di Enzo De Giorgi, classe 1968, è caratterizzato da personali ricerche estetiche nel campo della pittura, dell'illustrazione e del fumetto che fanno di lui un artista poliedrico che, attraverso medium differenti, narra per immagini storie ed emozioni. Dal 1996 affianca alla sua arte l'attività didattica come docente di Arti Figurative al Liceo artistico di Lecce. Collabora con case editrici, case discografiche e associazioni artistiche e culturali. Il mondo della musica ha sempre fatto parte dei suoi disegni: ha creato l’immagine-copertina di numerosi album, libri e festival (Folkest, Festival de la chanson italienne à Paris, Festival Internazionale delle Arti e poi… Jabba!). Claudio Rugge, classe ‘77, inizia la sua carriera come caricaturista per poi specializzarsi in Iconografia Orientale, successivamente lavora come illustratore per “La Repubblica”, nel settore regionale e si specializza nuovamente nella realizzazione di Mappe Illustrate.

Altri ospiti della prima edizione di “JABBA!” saranno Kirio (Maurizio Iorio), youtuber e streamer specializzato in manga e anime; Gianfranco Florio, illustratore per la Walt Disney Company Italia; Mansikawaii (Martina Pierini), content creator appassionata di cultura pop e manga.

Oltre agli incontri con gli ospiti, il festival offrirà una serie di laboratori e conferenze rivolti sia a professionisti sia ad appassionati. Gli artisti emergenti avranno l’opportunità di esporre le proprie opere, mentre i visitatori potranno intrattenersi con contest e gaming, oppure partecipare a sessioni di approfondimento e dibattiti tematici. Ci sarà anche la mostra di opere in mattoncini Lego organizzata dalla nuova Pro Loco di Acaya con la collaborazione dell’associazione Salento Brick.

Per ulteriori dettagli su programma, biglietti e ospiti, è possibile visitare il sito ufficiale http://jabbacinecomicsfestival.it o seguire i canali social del festival su Instagram, TikTok e Facebook (@jabba_cinecomics).