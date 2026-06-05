Genova: talk musica e libri, a Sestri Levante torna l'Andersen Festival

Si è aperta ieri, con una serata emozionante e ricca di contenuti, l'edizione 2026 dell'Andersen Festival a Sestri Levante, in provincia di Genova. Una settimana di spettacoli, incontri, musica, teatro, circo contemporaneo e momenti dedicati all'infanzia e alle famiglie, che trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Già nella serata di ieri, condotta dalla giornalista Patrizia Barsotti, si sono alternati ospiti, racconti e anticipazioni dei numerosi eventi in calendario, impreziositi dai video saluti di tanti artisti che raggiungeranno il Festival nei prossimi giorni. Fra i protagonisti, le scuole di danza del territorio che presenteranno in Baia delle Favole, alle 18.30, lo spettacolo 'Ballando sotto le stelle' di Andersen Festival.

Ad aprire la giornata di oggi, il Corteo dei Bambini che ha colorato le vie della città: centinaia di bambini, insegnanti e famiglie hanno animato il centro cittadino in una festosa celebrazione della creatività, della fantasia e della condivisione, confermando ancora una volta il forte legame tra il Festival e il mondo della scuola. Fra gli appuntamenti di oggi, l'Andersen Talk, che vedrà protagonisti Nicola Brunialti e Gabriele Vagnato in un dialogo dedicato alla comunicazione, alla creatività e ai linguaggi contemporanei. Stasera, alle 21, all'Arena Conchiglia, spazio alla riflessione con 'L'Europa non cade dal cielo', evento realizzato in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia per approfondire il valore della cittadinanza europea attraverso parole, testimonianze e confronto. Alle 21.30, in piazza Matteotti, sarà la volta di 'Vertigo Gala', spettacolo di circo contemporaneo a cura dell'Accademia Cirko Vertigo, poi la notte dell'Andersen Festival proseguirà nella suggestiva cornice della Baia del Silenzio con lo spettacolo musicale dei Black Ball Boogie.

Fra gli appuntamenti più attesi del Festival, la giornata di domani, sabato 6 giugno, quando alle 11, nella Sala Agave del Convento dell'Annunziata, si svolgerà la cerimonia di premiazione della 59ª edizione del Premio Andersen – Baia delle Favole, storico concorso letterario, presieduto dalla scrittrice Nadia Terranova, che continua a valorizzare talenti e nuove voci della scrittura per ragazzi e non solo.