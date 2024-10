Gibellina proclamata 'Capitale italiana dell'Arte contemporanea 2026'

Gibellina, in provincia di Trapani, è la 'Capitale italiana dell'Arte contemporanea' per l'anno 2026. La proclamazione è avvenuta oggi al ministero della Cultura alla presenza, tra gli altri, del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, del Direttore generale Creatività Contemporanea, Angelo Piero Cappello e, in collegamento da Torino, della Presidente della Giuria, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. La città potrà godere di un finanziamento di 1 milione di euro.

Gibellina ha prevalso sulle città finaliste, che avevano presentato i loro dossier nelle audizioni pubbliche: Carrara (Ms) con il progetto 'Carrara - Da 2000 anni contemporanea'; Gallarate (Va) con 'La Cultura del Fare. Il Fare della Cultura'; Pescara con il progetto 'Pescara città contemporanea - Una porta aperta ai sogni' e Todi (Pg) con 'Ponte contemporaneo'.