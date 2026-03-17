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Giornata Mondiale Poesia, Mondadori invita a scoprire il quartiere di Villapizzone

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Giornata Mondiale Poesia, Mondadori invita a scoprire il quartiere di Villapizzone
17 marzo 2026 | 21.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si avvicina la primavera e il 21 sarà la giornata mondiale della poesia: la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori invita a scoprire il quartiere milanese di Villapizzone, dove conservano gli archivi e la biblioteca storica, insieme agli amici della Casa della Poesia. Una tre giorni con molti ospiti speciali, tra cui Marco Balzano, nuovo coordinatore di BookCity e scrittore in prosa e in versi, ma anche gli antichi e amati amici Marco Cassini e Tiziano Scarpa, in un programma curato da Marco Pelliccioli e Giacomo Papi. È un numero zero che attraversa il quartiere e che vuole crescere insieme al pubblico.

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Giornata Mondiale della Poesia Villapizzone Mondadori
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