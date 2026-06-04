Il fascino eterno dei grandi felini si trasforma in alta gioielleria. Arriva a Roma 'Panthère Noire / Gioielli da un bestiario felino', la mostra-evento itinerante firmata da Giovanni Raspini. Dopo la tappa milanese, l'esposizione sarà ospitata nella Coffee House di Palazzo Colonna, con inaugurazione giovedì 11 giugno e apertura gratuita al pubblico dal 12 al 14 giugno. Una mostra-evento che attraverserà l’Italia da maggio a ottobre, esponendo 28 creazioni di alta gioielleria — collane, bracciali, anelli e orecchini in argento, bronzo e gemme. Tra queste, spiccano 22 pezzi unici e 6 creazioni, riunite in due parure destinate alla vendita, tutte accomunate da una potente ispirazione animalier. Pantere, tigri, leopardi, leoni e ghepardi: l’eleganza di questi predatori affascina il designer toscano, spronandololo a creare manufatti iconici dal tratto forte e naturalistico. Grazie all'antica tecnica della fusione a cera persa, i gioielli offrono forme plastiche e texture inimitabili. Panthère Noire è un omaggio sfarzoso per dare nuova vita a quel “bestiario” che da millenni attraversa, con forza ed eleganza, la storia del gioiello.

Tre le tappe del progetto, in tre capitali italiane della bellezza e dell’arte: Milano, Roma e Firenze. A Milano l’evento di inaugurazione si è tenuto giovedì 21 maggio negli eleganti spazi della Residenza Vignale: la mostra, poi, è rimasta aperta al pubblico gratuitamente dal 22 al 31 maggio. La Coffee House di Palazzo Colonna ospiterà la tappa romana: inaugurazione giovedì 11 giugno ed apertura gratuita al pubblico dal 12 al 14 dello stesso mese. Per Firenze è stata scelta la location di punta di Giovanni Raspini, quella Loggia Rucellai. Qui Panthère Noire sarà inaugurata giovedì 24 settembre e rimarrà aperta dal 25 settembre al 4 ottobre, con ingresso gratuito anche in questo caso. “Il mio istinto animalier - racconta Giovanni Raspini - è nato ammirando i meravigliosi gioielli che orefici sconosciuti hanno dedicato ai felini nel corso dei millenni. Ricordo benissimo un bracciale Ittita in oro che vidi tanti anni fa al museo di Ankara, in Turchia. Due protomi leonine unite da un semicerchio: una bellezza così semplice ed efficace da risultare modernissima. E d’altra parte, almeno dal secondo millennio a.C. in ogni parte del mondo i creatori di gioielli si sono confrontati con l’eleganza misteriosa dei felini, quasi a voler addomesticare in un manufatto prezioso l’aggressività e la forza straordinaria di questi eleganti animali. Un gesto apotropaico che trova la sua acme nella storia di Ercole che sconfigge il leone di Nemea, indossandone poi la pelle come invincibile mantello”.

Tra i pezzi più significativi spicca la collana Panthère Noire , icona della mostra, in bronzo brunito, onice nera e piume. Esplosione di luce per la collana Snow Leopard , con un leopardo delle nevi adagiato su quarzi di cristallo di rocca. Imponente la collana Tigre , che rappresenta il felino in una foresta tropicale di bronzo, quarzo e madreperla. Per la prima volta, inoltre, due parure ispirate all'evento, Panthère Mirage Blue e Leopardo Jungle , saranno disponibili per la vendita, creando un ponte tra la creatività della mostra e il pubblico. Ad accogliere i visitatori ci saranno due imponenti sculture di pantere nere in bronzo a grandezza naturale (160x70 cm per 65 kg), realizzate dallo scultore Lucio Minigrilli su disegno di Raspini. Vere e proprie "guardiane" dell'esposizione, le due opere indossano a loro volta gioielli animalier creati appositamente, fondendo così l'arte orafa con la scultura monumentale.