Gli scatti di Rino Barillari in una mostra diffusa nella Valle d’Itria

Fino al 5 ottobre il 'Re dei paparazzi' protagonista del festival FotoArte di Martina Franca
Una mostra diffusa nel cuore della Valle d’Itria dedicata al 're dei paparazzi' Rino Barillari. Dal 19 settembre, fino al 5 ottobre, l'iniziativa - che rientra nella 22esima edizione di FotoArte, il festival della fotografia che animerà Martina Franca - si articola in due momenti principali, pensati per valorizzare al massimo il patrimonio visivo e la figura di Rino Barillari, nell’ambito di un percorso culturale che coinvolgerà cittadini e visitatori.
Martina Franca, dunque, si trasforma fino al 5 ottobre, in un museo fotografico a cielo aperto: totem espositivi saranno collocati nei luoghi più significativi del centro storico, presentando una selezione di immagini iconiche tratte dall’archivio Barillari. Un viaggio visivo tra storia, attualità e memoria attraverso lo sguardo di uno dei fotoreporter più celebri e longevi della fotografia italiana. Il 2 ottobre, poi, nelle Sale Nobili del Palazzo Ducale di Martina Franca, sarà inaugurata la mostra fotografica “The King of Paparazzi”, un omaggio a Barillari e alla sua lunga carriera di fotoreporter: 25 fotografie selezionate, che raccontano oltre sessant’anni di cronaca, costume e società, dalla Dolce Vita romana fino agli eventi più recenti della storia italiana e internazionale. L’inaugurazione della mostra sarà arricchita da un dialogo pubblico tra Rino Barillari e il giornalista Vincenzo Ferrari, già direttore del quotidiano Taranto Buonasera, che ripercorrerà aneddoti, curiosità e retroscena di una carriera lunga e straordinaria.
Il tema dell’edizione di quest'anno di FotoArte è “La strada”, intesa come spazio fisico, sociale e narrativo: e non poteva esserci interprete più autentico di Barillari, che da sempre racconta le mille strade della vita con l’inconfondibile sguardo della sua macchina fotografica. L’omaggio a Rino Barillari si inserisce nel più ampio programma delle celebrazioni per il secondo anniversario della Fondazione Insigniti OMRI, che si svolgeranno dal 2 all’8 ottobre tra Taranto, Martina Franca e Grottaglie. Oltre alla mostra fotografica “The King of Paparazzi”, il calendario include appuntamenti istituzionali, culturali e simbolici, in un percorso che intende celebrare il merito, il servizio alla Repubblica e le eccellenze del territorio.
Oltre alla mostra fotografica “The King of Paparazzi”, il calendario include appuntamenti istituzionali, culturali e simbolici, in un percorso che intende celebrare il merito, il servizio alla Repubblica e le eccellenze del territorio: incontri istituzionali a Taranto con la partecipazione di prefetti, questori, rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia, accademici e professionisti insigniti al Merito della Repubblica; visite a bordo dei sommergibili della Marina Militare, con il supporto dello Stato Maggiore della Marina; percorso culturale al Museo Archeologico Nazionale di Taranto; cena di gala a bordo della nave Doria, simbolo di tradizione e operatività della Marina Militare; evento serale del 4 ottobre presso il Castello Aragonese, con l’intervento dell’Ammiraglio di Squadra Francesco Ricci, custode del Castello, e un concerto del gruppo di musica popolare Terraross; escursione nel Mar Grande del Golfo di Taranto, alla ricerca dei delfini che popolano quest’area marina di straordinaria bellezza naturalistica.