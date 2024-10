Guasco firma l’immagine ufficiale della mostra “Giacomo Puccini Manifesto”

È Riccardo Guasco a firmare l’immagine ufficiale della mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, in programma a Lucca dal 29 novembre 2024 al 2 marzo 2025, all’interno delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore lucchese. Nell’immagine, l’illustratore alessandrino di fama internazionale, noto anche con lo pseudonimo Rik, ha realizzato il profilo di Giacomo Puccini integrato in un sipario teatrale. A impreziosire l’opera di Guasco, la veduta della piazza lucchese dell’Anfiteatro all’interno del cappello di Puccini, dove passeggia lui stesso, figura onirica nel paesaggio urbano. Guasco sarà presente anche in mostra con propri manifesti, che si affiancheranno a quelli della Collezione Salce. Si tratta di cartelloni dedicati alle opere di Puccini o commissionati da aziende storiche, con cui Puccini ha avuto rapporti significativi.

“Guasco si inserisce perfettamente nell’evoluzione del manifesto pubblicitario citando e rinnovando, più di altri pur illustri disegnatori, la tradizione della stagione d'oro del manifesto italiano – dichiara l’assessore alla cultura di Lucca, Angela Mia Pisano - I suoi riferimenti alle avanguardie del '900 sono chiari, il suo occhio è quello del disegnatore pubblicitario e tra i suoi padri putativi rientrano anche gli autori esposti in mostra”. “Tra le sue committenze ritroviamo anche marchi storici che ricollegano il suo lavoro a quello dei pionieri della grafica, e a Puccini stesso. Non è un caso che il disegnatore piemontese abbia recentemente illustrato, per il Teatro comunale di Bologna, ben otto opere pucciniane. Anche questo materiale ha consentito di poter eleggere Guasco come rappresentate degli illustratori contemporanei in mostra e ideatore dell’immagine ufficiale”.

La mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica” è inserita nel calendario ufficiale del Comitato nazionale per le Celebrazioni pucciniane ed è patrocinata inoltre da Ministero della Cultura, Museo Nazionale Collezione Salce, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum, Teatro del Giglio, Associazione Lucchesi nel Mondo, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa, Lucca Plus e con la media partnership di Rai Cultura.