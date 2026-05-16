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Il presidente della Biennale, Pientrangelo Buttafuoco, in visita al Salone del Libro

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Ha festeggiato anche l’uscita del nuovo libro di Giuseppe Berto presso lo spazio della casa editrice Settecolori

(Pietrangelo Buttafuoco e Annalena Benini)
(Pietrangelo Buttafuoco e Annalena Benini)
16 maggio 2026 | 15.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha visitato oggi in forma privata il Salone Internazionale del Libro di Torino. Nel corso della visita, Buttafuoco ha incontrato la direttrice del Salone, Annalena Benini, in un clima di grande cordialità. I due, colleghi giornalisti e amici di lunga data, hanno condiviso in passato l’esperienza professionale al quotidiano "Il Foglio".

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Il presidente della Biennale si è complimentato con Benini per il successo della manifestazione, tra le più partecipate e seguite del panorama culturale italiano. Successivamente ha visitato gli stand della fiera, salutando editori, autori e operatori del settore.

Buttafuoco si è poi soffermato presso lo spazio espositivo della casa editrice Settecolori per celebrare l’uscita del volume "Il mare da dove nascono i miti" di Giuseppe Berto. Con lui era presente anche l’agente letteraria Valentina Alferj. Buttafuoco ha visitato subito dopo anche lo stand di Vita e Pensiero, casa editrice dell'Università Cattolica, accompagnato dal padre gesuita Antonio Spadaro, ex direttore della rivista "Civiltà Cattolica".

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