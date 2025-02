Il Salone del Libro di Torino 2025 nel segno delle parole 'tra noi leggere'

Un programma ricco e vario che spazia nei diversi campi del mondo del libro forte di un parterre di rango. Temi e presentazioni che rispondono a un filo conduttore comune tratto da un verso di Eugenio Montale utilizzato dalla scrittrice Lalla Romano come titolo di un suo romanzo. 'Le parole tra noi leggere' - un invito a riflettere sulla forza e la delicatezza del linguaggio - saranno la stella polare del Salone del Libro di Torino che si terrà al Lingotto Fiere dal 15 al 19 maggio con la Campania Regione ospite. La fiera muove i primi passi e oggi ha svelato alcune carte. A cominciare dalla nuova sezione, 'Crescere', curata dallo psicoterapeuta e saggista Matteo Lancini e dalla lectio di inaugurazione affidata alla Yasmina Reza, scrittrice e drammaturga francese. La nuova sezione si aggiunge alle altre sette aree tematiche che hanno animato l'edizione dello scorso anno, 'arte', 'informazione', 'romance', 'cinema', 'editoria', 'leggerezza', 'romanzo'. Per ogni ambito i curatori hanno ideato tre o quattro incontri-evento che condurranno durante il Salone.

Tra i primi nomi annunciati, per la sezione 'arte', curata da Melania G. Mazzucco, ci sarà la scrittrice Tracy Chevalier; saranno presenti le registe e sceneggiatrici Francesca e Cristina Comencini e la sceneggiatrice Giulia Calenda, in dialogo con Francesco Piccolo, curatore della sezione 'cinema'; per la nuova sezione 'crescere', Matteo Lancini sarà in dialogo con il cantante Salmo; per la sezione 'editoria', curata da Teresa Cremisi, ci sarà l'editrice spagnola Silvia Sesé; parleranno di 'informazione' il curatore Francesco Costa con la giornalista e podcaster Victoire Tuaillon; Luciana Littizzetto, curatrice della sezione 'leggerezza', dialogherà con i conduttori televisivi Mara Venier e Fabio Fazio; per la sezione 'romance', la curatrice Erin Doom parlerà con l'autrice Felicia Kingsley; Alessandro Piperno, curatore della sezione 'romanzo', dialogherà con la scrittrice Jhumpa Lahiri.

"Il Salone Internazionale del Libro di Torino - ha affermato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel messaggio inviato alla presentazione della 37esima edizione della kermesse - è un appuntamento imprescindibile per la cultura italiana ed europea. Ogni anno questo evento conferma il suo ruolo di catalizzatore di idee, di luogo di confronto tra autori, editori e lettori e di vetrina per la produzione editoriale.

"Il tema scelto è un invito a riflettere sulla forza e la delicatezza del linguaggio", ha proseguito il ministro sottolineando che "siamo chiamati a considerare il valore delle parole non soltanto come strumenti di comunicazione ma come veicoli di memoria e di dialogo. In un'epoca in cui spesso il linguaggio si impoverisce o si estremizza, il libro resta il custode delle parole pensate, che implicano ascolto e riflessione sulla complessità del reale".

Sul fronte degli ospiti stranieri annunciati oggi, la Fiera torinese potrà contare sull'autore olandese Jan Brokken, lo scrittore svizzero Joël Dicker, l'autrice francese Valérie Perrin. Ci saranno inoltre due voci della letteratura giapponese contemporanea - Rie Qudan e Saitō Kōhei - l'autore israeliano Etgar Keret e lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov. Attesi anche la scrittrice palestinese Adania Shibli e l'avvocato Scott Turow, tra i primi a creare il genere legal thriller. "'Le parole tra noi leggere' è un bellissimo verso di Eugenio Montale e anche il titolo di un romanzo di Lalla Romano pubblicato del 1969 che vinse il premio Strega", ha spiegato la direttrice editoriale del Salone, Annalena Benini, che ha osservato: "è sul noi che anche questa volta vogliamo puntare, sulla possibilità dell’incontro fondato proprio sulla parola e nella speciale materia di cui sono fatte le parole, precise, leggere e anche molto potenti in questo tempo di trasformazione. Il Salone - ha detto ancora Benini - vuole essere - spera di essere - sempre di più un momento di incontro fondato sulla parola"che trae origine "da quella forma un po’ magica di leggerezza che cerchiamo sempre di portare al Lingotto, nei nostri incontri, e tutto l’anno nei progetti del Salone del libro".

Torna anche per questa edizione la Pista 500, progetto artistico di Pinacoteca Agnelli sull’iconica pista di collaudo delle automobili Fiat sul tetto del Lingotto. Torna uno degli spazi più giovani, animati e frequentati delle ultime edizioni, il Palco Live e il camper di Margherita Schirmacher, che si trasformerà in uno spazio eventi. I Paesi Bassi sono il paese ospite del XXXVII Salone Internazionale del Libro di Torino. Tra le ricorrenze che verranno celebrate al Salone Internazionale del Libro: il centenario dalla raccolta poetica Ossi di seppia di Eugenio Montale, dalla nascita di Andrea Camilleri e di Flannery O’Connor. Inoltre verranno celebrati i 250 anni dalla nascita di Jane Austen. L'immagine del Salone è stata realizzata da Benedetta Fasson, illustratrice che collabora con realtà diverse, da pubblicità per piccole e grandi aziende, a progetti culturali e artistici.