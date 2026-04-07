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In 'Caducità' l'universo di Sandro Veronesi sotto forma di racconto

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Esce il 12 maggio presso La Nave di Teseo, trentadue storie in cui ritorna l'universo dello scrittore toscano

In 'Caducità' l'universo di Sandro Veronesi sotto forma di racconto
07 aprile 2026 | 18.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Conosciuto e apprezzato per i suoi romanzi, Sandro Veronesi in realtà è da sempre un cultore della narrazione in forma breve. Ma è solo dal 12 maggio con 'Caducità' - in uscita per la Nave di Teseo, come tutti i suoi ultimi libri - che sarà possibile ritrovare per la prima volta in volume tutti i suoi racconti. Un atlante inesplorato della sua narrativa - spiega l'editore - in cui ritrovare i sentimenti e i temi che abbiamo amato nei suoi romanzi. Gli affetti familiari, le conquiste e le perdite, le sfumature dell’amore, lo sport, la musica e le passioni letterarie: a partire dal suo primo racconto, scritto nel 1983 e rimasto fino a oggi inedito, il rapporto di Veronesi con la scrittura è una lunga indagine, alimentata storia dopo storia, attorno all’umanità dei suoi protagonisti, tra le pieghe delle loro debolezze e nella luce dell’energia che li anima. Sono trentadue racconti legati tra loro come i capitoli di un romanzo che unisce generazioni di lettori. In anteprima Veronesi incontrerà i lettori a Roma, alla Spazio Sette Libreria, alle ore 18,30, mentre domenica 17 sarà quindi ospite del Salone Internazionale del Libro di Torino, in sala Rossa, accompagnato dalle letture di Valeria Solarino.

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