circle x black
Cerca nel sito
 

In libreria 'Frammenti di un pensiero in metamorfosi', inediti di Drieu La Rochelle

sponsor

In libreria 'Frammenti di un pensiero in metamorfosi', inediti di Drieu La Rochelle
26 dicembre 2025 | 22.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esce per Altaforte Edizioni "Frammenti di un pensiero in metamorfosi. Testi, lettere e articoli inediti (1923-1945)" di Pierre Drieu La Rochelle (156 pp.; 15,00€), una raccolta di scritti dell’intellettuale francese curata dallo studioso Marco Spada, che si è occupato anche della traduzione dei documenti, con la postfazione realizzata da Emanuele Ennio Quattrini.

"I Frammenti di un pensiero in metamorfosi di Drieu La Rochelle sono frutto di un eclettismo cronologico unico nella vicenda editoriale italiana dello scrittore - spiega la casa editrice - Insieme al dato storico i Frammenti includono un universalismo di tematiche e argomenti di notevole importanza. L’arco temporale trattato in questa raccolta di articoli, saggi e lettere inedite abbraccia la quasi totalità della produzione letteraria della penna di Parigi. Dal rapporto epistolare con Maurras a quello con Henri Massis, che aprono il libro - in un atto reverenziale verso quelli che Drieu riconosce come i suoi maestri - la raccolta si snoda tra la politica transalpina anteguerra, la costruzione sociale del Fascismo europeo e soprattutto le analisi politico-militari sulla Seconda Guerra Mondiale che restituiscono un aspetto dello scrittore ancora poco studiato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Drieu La Rochelle libri ultime uscite altaforte edizioni Frammenti di un pensiero in metamorfosi
Vedi anche
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza