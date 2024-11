In libreria 'Puccini 100 anni' di Maurizio Sessa

È uscito nelle librerie, in tempo per la celebrazione del centenario della morte del grande compositore ed operista che cade il 29 novembre 2024, 'Puccini 100 anni – Viaggio sentimentale da Lucca al mondo' di Maurizio Sessa, giornalista e scrittore appassionato pucciniano. Il volume si rivolge sia al vasto pubblico che a quello più addentro alle cose pucciniane e propone un percorso che si basa sui principali e più aggiornati contributi in materia, alla scoperta di un uomo e di un artista per molti aspetti ancora da scoprire, al centro, come già in vita, di una pubblicistica agiografica all'insegna di tanti e troppi aneddoti di discutibile attendibilità.

Puccini è fra i compositori tuttora più richiesti. Tira, tiene banco, fa sold out nei teatri. Il libro di Sessa svela un Puccini due volte inedito. Una commemorazione ritrovata di Rito Selvaggi, e fino ad oggi mai pubblicata, un pucciniano relegato nel dimenticatoio: una conferenza tenuta in Svizzera nel maggio 1926, un mese dopo l'esordio dell’incompiuta Turandot, tenuta dal compagno di viaggio di d’Annunzio a Fiume dal titolo “Puccini e il Novecento musicale italiano”. E, come se non bastasse, molti importanti documenti, lettere e testimonianze iconografiche finora mai viste, legate alla figura e all’opera del grande compositore lucchese di cui quest’anno ricorre il centenario della morte.

La pubblicazione di Maurizio Sessa con taglio divulgativo ma attento ai migliori risultati della critica odierna, ha come corredo fotografico un'ampia sezione iconografica, circa 150 immagini, riproducenti immagini e documenti che provengono dalla collezione dell'Autore. Un'immersione nell'immaginario collettivo che farà riemergere l'immagine del Maestro Lucchese per alcuni aspetti inedita e accattivante.