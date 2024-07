'La montagna del mito': la sfida vinta del K2 raccontata da Stefano Ardito

Una grande avventura che simboleggia la forza, il coraggio e l'intraprendenza di due alpinisti italiani a caccia di un sogno. Un'impresa indimenticabile, una sfida vinta a oltre 8mila metri di altezza. Una vetta conquistata con ardore, metro dopo metro, passo dopo passo. Il valtellinese Achille Compagnoni e il veneto Lino Lacedelli hanno scritto una pagina unica nella storia dell'alpinismo del nostro Paese. Furono i primi due uomini a conquistare la vetta del K2. Era il 31 luglio del 1954 quando arrivarono in cima agli 8611 metri della montagna che tocca il cielo. Un'avventura raccontata dallo scrittore e alpinista Stefano Ardito nel libro 'K2. La montagna del mito. Vittorie, tragedie, grandi imprese ' pubblicato da Solferino.

"Quando Lino Lacedelli e Achille Compagnoni, un alpinista di Cortina d’Ampezzo e uno nato in Valfurva ma che vive a Cervinia, arrivano sugli 8611 metri del K2 - scrive Ardito nell'introduzione del libro - l’ossigeno nelle bombole che portano sulla schiena sta finendo. La loro prima reazione è di scaricare sulla neve quell’insopportabile peso. Poi i due si abbracciano, si fotografano a vicenda, fanno sventolare al vento le bandiere dell’Italia da cui sono partiti e del Pakistan che li ha ospitati negli ultimi tre mesi". Un abbraccio che suggella una grande conquista che permetterà a Compagnoni di ottenere una medaglia d'oro al valore civile e, nel cinquantenario, la nomina a cavaliere di Gran Croce.

Lino e Achille impiegarono un’intera giornata per salire, prima in un pericoloso canalone di neve, poi sulle rocce alla sua sinistra, infine per un crinale più facile. Al centro della narrazione, a settant'anni dall'impresa, spiccano gli episodi più importanti della vicenda alpinistica, densa e complessa, guardando anche più lontano, verso le pietre scure del Passo Karakorum o in direzione del Broad Peak, del Chogolisa, del Gasherbrum IV e delle altre cime che fanno corona al K2. Senza dimenticare la 'guerra più alta della storia' che gli eserciti del Pakistan e dell’India combattono tra il ghiacciaio Siachen e la Sella Conway, gli sviluppi della ricerca scientifica, l’ambiente e il Central Karakorum National Park. Un racconto lungo secoli, attraverso i sogni, le avventure e le molte tragedie che esploratori e alpinisti di tutto il mondo hanno vissuto sulla 'montagna degli italiani'.