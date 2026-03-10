circle x black
Cerca nel sito
 

La Russa inaugura mostra su scienziate italiane: "Grazie a lungimiranza Diana Bracco"

sponsor

Un omaggio a volti e competenze di grandi scienziate italiane, protagoniste del progetto '100 donne contro gli stereotipi'

La Russa inaugura mostra su scienziate italiane:
10 marzo 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Voglio ringraziare chi ha realizzato la mostra, il fotografo, l'artista della fotografia, ma soprattutto la materia prima, le scienziate, senza di loro non ci sarebbero state le fotografie, non ci sarebbe stata la mostra". "Io ho ascoltato il grido di dolore sui numeri, sì è vero bisogna incrementare il numero, ma in quanto a qualità siamo già a posto...". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, inaugurando in Sala Garibaldi, la mostra fotografica 'Una vita da scienziata', ideata e curata da Fondazione Bracco, che omaggia volti e competenze di grandi scienziate italiane, protagoniste del progetto '100 donne contro gli stereotipi', nato per valorizzare l’expertise femminile in settori percepiti ancora come dominio maschile. "Secondo me -ha proseguito la seconda carica dello Stato- sono più brave le donne scienziate degli uomini scienziati perché si impegnano di più, sono più eclettiche, sanno cogliere insieme non soltanto l'essenza della loro professione ma anche l'umanità, che non si discosta mai dalla capacità di fare bene il proprio lavoro".

"Conosco bene la signora Diana Bracco dagli anni 70 -ha poi aggiunto con riferimento alla presidente della omonima Fondazione che ha curato la mostra- e sono molto orgoglioso di poter ospitare un lavoro che in qualche modo è frutto della sua lungimiranza". Il percorso di ritratti allestiti in Senato, realizzato dal celebre fotografo Gerald Bruneau, è stato realizzato da Fondazione Bracco "per contribuire al superamento di pregiudizi nella pratica scientifica". Biologhe, chimiche, ingegnere, astrofisiche, matematiche, veterinarie, informatiche sono alcune delle professioni, condotte ai massimi livelli, delle scienziate fotografate.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Senato scienziate italiane mostra fotografica expertise femminile
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza