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'La virtù e la grazia', Galleria Bper Modena si amplia con eventi e percorsi

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Greta Rossi, 'obiettivo è ampliare l’esperienza del visitatore, offrendo occasioni di approfondimento e connessione con il territorio'

'La virtù e la grazia', Galleria Bper Modena si amplia con eventi e percorsi
01 aprile 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non solo esposizione, ma un palinsesto articolato di appuntamenti per approfondire i temi della mostra “'La virtù e la grazia', in programma dal 3 aprile al 28 giugno. La Galleria Bper di Modena accompagna il percorso espositivo con una serie di iniziative collaterali pensate per coinvolgere il pubblico. “Partiamo con gli Art Talk, momenti di dialogo e confronto aperti, che approfondiscono i valori espressi in mostra”, spiega Greta Rossi, coordinatrice della Galleria. Gli incontri mettono a confronto studiosi e ospiti provenienti non solo dal mondo dell’arte, ma più in generale dalla cultura. Tra le novità, anche una collaborazione con il Museo Civico di Modena, che darà vita a un itinerario condiviso tra le due sedi. Il percorso collegherà la mostra “La virtù e la grazia” con “Consonanze”, seguendo un fil rouge dedicato alla figura femminile nell’arte barocca.

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“L’obiettivo è ampliare l’esperienza del visitatore, offrendo occasioni di approfondimento e connessione con il territorio”, sottolinea Rossi. Attività per le scuole, strumenti digitali e percorsi inclusivi: è ampio il programma che accompagna la mostra “La virtù e la grazia” alla Galleria Bper di Modena, con particolare attenzione alle nuove generazioni. “Trasmettere arte e cultura ai giovani è per noi un obiettivo prioritario”, afferma Greta Rossi, coordinatrice della Galleria. Il progetto prevede laboratori, visite guidate e percorsi didattici rivolti a studenti di ogni ordine e grado, oltre a iniziative di formazione diretta come i PCTO.

Accanto alla didattica, spazio anche all’accessibilità. La mostra integra strumenti come QR code con contenuti audio realizzati in collaborazione con la Fondazione San Carlo e studenti universitari, oltre a supporti tattili sviluppati con l’Istituto Cavazza per consentire la fruizione anche a persone con disabilità visive. Non manca infine l’attenzione ai linguaggi contemporanei, con il sito rinnovato e i canali social utilizzati per avvicinare pubblici diversi. Un approccio che, conclude Rossi, “permette di rendere l’esperienza museale più inclusiva e partecipata, in dialogo con le esigenze del pubblico di oggi”.

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Tag
arte barocca mostra cultura inclusione accessibilità educazione
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