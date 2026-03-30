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L'arte italiana dal secondo Novecento a oggi, al MAXXI corso per giornalisti

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L'evento formativo in programma l'8 aprile rientra nell'accordo tra Odg del Lazio e Fondazione Museo nazionale delle arti del XXI secolo

L'arte italiana dal secondo Novecento a oggi, al MAXXI corso per giornalisti
30 marzo 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prosegue la proficua collaborazione tra l’Ordine dei Giornalisti del Lazio e la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che hanno siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione di un ciclo di corsi di formazione professionale dedicati ai giornalisti, con l’obiettivo di promuovere la crescita professionale e lo scambio culturale con la promozione di corsi sul “giornalismo culturale” ospitati presso il MAXXI di Roma nel 2026. Dopo il primo incontro “Roma nel mondo. Testimonianze di giornalisti, artisti e architetti”, che ha indagato come giornalisti, artisti e architetti hanno raccontato e rappresentato la città eterna, il nuovo appuntamento sarà mercoledì 8 aprile con l’incontro di formazione dal titolo “Tragicomica. La prospettiva giornalistica sull'arte italiana dal secondo Novecento a oggi”.

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Il corso prende spunto dall’omonima mostra “Tragicomica. Prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento a oggi”, al MAXXI dal 2 aprile al 20 settembre 2026, curata da Andrea Bellini e Francesco Stocchi, che racconta come molti artisti italiani abbiano utilizzato il comico, l’autoironia e il paradosso come strumenti di critica e come antidoto al tragico, approfondendo questi temi all’interno della produzione culturale in senso ampio, dal cinema, al teatro, all’architettura, alla letteratura e alla filosofia. L’incontro promosso dalle due istituzioni si inserisce in questa produzione proponendo lo sguardo giornalistico come chiave di lettura e di interpretazione del tratto distintivo della cultura italiana, ovvero la peculiare attitudine di rispondere al tragico con ironia, da cui il progetto prende avvio.

Il corso sarà introdotto da Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, da Emanuela Bruni, presidente della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e da Serena Bortone, segretaria dell’ordine dei giornalisti del Lazio, e vedrà gli interventi di Paolo Conti, Mariarita Grieco, Filippo Ceccarelli, Flavio Natalia e del Direttore Artistico MAXXI Francesco Scocchi, con la moderazione di Lorenza Fruci. Al termine del corso sarà possibile fare una visita guidata della mostra “Tragicomica. Prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento a oggi”. Il corso rientra in un ciclo di incontri di formazione sul “giornalismo culturale”, ospitati nei luoghi della cultura e dedicati a grandi intellettuali, avviati nel 2023 dal Presidente Guido D’Ubaldo e dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio, realizzati in collaborazione con Lorenza Fruci.

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arte italiana giornalismo culturale MAXXI Fondazione Museo nazionale delle arti del XXI secolo Ordine dei Giornalisti del Lazio Roma
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