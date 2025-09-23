circle x black
Cerca nel sito
 

'L'era dell'Acquario', il nuovo romanzo di Fabio Bacà

sponsor

Tra social, segreti e redenzione: un viaggio ipnotico nell'era dell'apparenza, dove l'amore è l'unica vera sovversione

'L'era dell'Acquario', il nuovo romanzo di Fabio Bacà
23 settembre 2025 | 09.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Ama, e fa' ciò che vuoi"- Così Lucrezia, con parole che sembrano sfidare l'eterno, suggerisce che Dio perdonerebbe qualunque peccato in nome dell'amore. Anche la ricchezza e la lussuria. È da questo pensiero ribelle che prende vita la protagonista di "L'era dell'Acquario", il nuovo romanzo di Fabio Bacà, pubblicato da Adelphi, che immerge il lettore in un presente inquietante e lucido, tra passioni oscure e desideri inconfessati.

Chloe, la giovane donna al centro della storia, incarna lo spirito contraddittorio dei nostri tempi: diventata ricca e famosa vendendo la propria bellezza e intimità su OnlyFans, nasconde dietro questa esposizione un bisogno disperato di sottrarsi alle ombre di un passato misterioso. Un passato segnato da una morte in un bosco innevato e da un uomo sopravvissuto a un’esperienza ai confini dell’aldilà. Un noir psicologico che si dipana come una versione contemporanea della celebre "lettera rubata" di Edgar Allan Poe, in cui ciò che si cela è tanto più potente di ciò che si mostra.

Il titolo richiama gli ideali degli anni Sessanta, quando il musical "Hair" cantava "Let the sunshine in" e gli hippie sognavano l'era dell'Acquario, fatta di armonia, pace, comprensione e verità. Oggi, quella luce è diventata abbagliante e ingannevole come il bagliore dei social media, un vasto acquario dove tutti nuotiamo, spesso perdendo il senso di ciò che amiamo davvero. Eppure, proprio nelle pieghe di questa esistenza scintillante ma fragile, Chloe intravede un barlume di dolcezza e umanità, un'armonia insperata che illumina il suo cammino verso la verità.

Con uno stile narrativo avvincente e raffinato, Bacà trascina il lettore in un viaggio che mescola rivelazioni sorprendenti e una resa dei conti finale con un padre sospettato di un crimine infamante, trasformando la lettura in un percorso iniziatico che lascia il segno.

Fabio Bacà, nato nel 1972 a San Benedetto del Tronto e residente ad Alba Adriatica, conferma con "L'era dell'Acquario" il suo talento unico. Dopo il successo di "Benevolenza cosmica" (2019) e "Nova" (2021), il suo nuovo romanzo è destinato a consolidare la sua posizione tra gli narratori italiani contemporanei.

In un mondo dove la verità si confonde con l'illusione e l'amore può diventare una sfida estrema, Fabio Bacà invita a guardare oltre la superficie, a cercare la luce autentica in un mare di specchi. "L'era dell'Acquario" si presenta come un romanzo brillante, potente e indimenticabile, perfetto per chi ama le storie che lasciano il segno. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
L'era dell'Acquario romanzo novel psicologico social media verità
Vedi anche
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza