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Levissima, "fermarsi per riconnettersi con ciò che conta"

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18 maggio 2026 | 08.35
Redazione Adnkronos
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"È un progetto che vuol far fermare le persone, prendersi un momento di pausa e riconnettersi alla natura e a quei valori di cui la purezza è cardine." sono le parole di Ilenia Ruggeri, Direttore Generale di Sanpellegrino che aggiunge: "Con "Assapora la purezza", Levissima trasforma uno spazio urbano in un luogo di riflessione e connessione, dove l'arte diventa un invito a rallentare e a riscoprire il valore della bellezza, dell'ambiente e delle comunità. Per Sanpellegrino, il progetto rappresenta anche una responsabilità concreta: contribuire a costruire un futuro più consapevole e rispettoso dei territori.

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