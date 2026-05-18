Levissima, in murale pensato per trasformare l'emozione in immagine

"Ho cercato semplicemente di ridipingere un concetto, far passare l'emozione." Lo ha detto Neve, artista e autore dell'opera, il murales lungo i Navigli simbolo di Assapora la Purezza il progetto di Levissima. Realizzata interamente a mano libera, l'opera di Neve nasce da un approccio quasi impressionista: macchie di colore e riflessi che, osservati da lontano, prendono forma nello sguardo immerso nel paesaggio della Cima Piazzi. Un lavoro che unisce impatto visivo e sostenibilità grazie all'utilizzo di vernici Airlite, capaci di assorbire parte degli agenti inquinanti presenti nell'aria.