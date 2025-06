Libri, assegnato Premio del mare 'Piero Ottone'

Un bilancio molto positivo per la seconda edizione del Premio letterario internazionale del mare Piero Ottone, dedicato alle opere di narrativa italiana e straniera, pubblicate in Italia a tema mare, isole e navigazione. La Lega Navale Italiana, che patrocina l'iniziativa culturale dalla prima edizione e fa parte da quest’anno della giuria con il presidente nazionale, l’ammiraglio Donato Marzano, ha presentato sull’isola di Capraia la campagna “Mare di Legalità”. A bordo di Eros, barca a vela confiscata alla criminalità organizzata e affidata dallo Stato alla Lega Navale Italiana, che l’ha intitolata alla memoria di Piersanti Mattarella, sono state promosse delle letture delle opere finaliste e delle attività in mare con gli scrittori e i giurati.

Il Premio Opera Italiana ex aequo è andato a “Alma” di Federica Manzon edito da Feltrinelli e a “Il sentimento del mare” di Evelina Santangelo edito da Einaudi. Il Premio Opera Straniera assegnato a “Al mare” di Dörte Hansen edito da Fazi. Il Premio Speciale della Lega Navale Italiana - un’opera artistica in legno realizzata da ragazzi con disabilità seguiti dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione - è andato a “Il vecchio al mare” di Domenico Starnone edito da Einaudi. I tre premi speciali “Porti di Mare” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, senza distinzioni, sono stati assegnati a pari merito a “Pelleossa” di Veronica Galletta edito da Minimum Fax, “Alma” di Federica Manzon edito da Feltrinelli e “L’odore freddo del mare” di Elizabeth O’Connor edito da Garzanti. Il Premio Pegaso delle Biblioteche Toscana è andato a “Il vecchio al mare” di Domenico Starnone edito da Einaudi.

Il 2025 è stato un anno di partecipazione straordinaria per il premio intitolato a Piero Ottone, con ben ventinove candidature tra autori italiani e stranieri e dei più importanti editori. Ottone è stato un maestro di giornalismo e di etica professionale. Appassionato di mare, è stato un velista esperto, con il coraggio di misurarsi col mare perché “in mare tutto è più forte. Se soffri, soffri di più. Se godi, godi di più”. Dalle pagine dei suoi libri Piccola filosofia di un grande amore: la vela, Naufragio, Memorie di un vecchio felice, affiora la sua filosofia del navigare e la grande passione per l’andare per mare. Era legato all’isola di Capraia, “con quel suo sapore un po’ ottocentesco, o primo novecento, il ritmo tranquillo e gentile, con quelle sue improvvisazioni, che risalgono però a tempi lontani. A me piace con la gente che ha”, scrive in un suo articolo pubblicato sul Quaderno della Torre del luglio 1998, il giornale della Pro Loco isolana. Il Premio letterario internazionale del mare Piero Ottone è promosso dal Comune di Capraia Isola, finanziato dall’Unione Europea – Pnrr Attrattività dei Borghi, Next Generation EU – e curato dall’Associazione Pro Loco Capraia Isola.