Libri, 'I ‘Nfumicati' di Gerardo Rizzo, tra giallo storico e scoperta di una città perduta

Ambientato nella Messina di fine '800, prima del terremoto che la distrusse

21 gennaio 2026 | 10.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È un romanzo che unisce il fascino del giallo storico alla scoperta di una città perduta, 'I ‘Nfumicati' di Gerardo Rizzo, edito dalla casa editrice messinese Di Nicolò edizioni, presentato ieri presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove l’autore ha dialogato con la giornalista Floriana Bulfon e con Maddalena Santeroni, presidente dell'associazione Amici dell'Arte moderna.

Il volume, che è il quarto di una serie ideata da Rizzo, è ambientato a Messina, a fine ‘800. Protagonista è Edoardo Baldassa, delegato veneto di pubblica sicurezza che opera nella città dello Stretto, innamorato della sua Carolina.

Prendendo spunto dalle inchieste portate avanti dal protagonista, Rizzo ci guida attraverso le bellezze della città, raccontata con precisione storica e sensibilità narrativa. Il lettore viene accompagnato in un viaggio affascinante nella Messina di prima del 1908, fragile e splendida, osservata attraverso lo sguardo curioso e disincantato di chi viene da lontano.

Un romanzo per chi ama i gialli d’atmosfera, la storia e le città raccontate come personaggi vivi, capaci di lasciare un segno profondo ben oltre la fine dell’indagine.

giallo storico città perduta Messina romanzo inchiesta storia
