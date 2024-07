'Libri sotto l'ombrellone', il consiglio di Francois Morlupi

Un noir "struggente" e "amaro" e un libro incompiuto iniziato da uno scrittore e concluso da un altro. François Morlupi, autore della serie de 'I Cinque di Monteverde' - una squadra di poliziotti formata da persone ordinarie che opera nell'omonimo quartiere romano - offre come suggerimento di lettura per chi è pronto ad andare in vacanza "un libro che ho letto recentemente che mi è piaciuto moltissimo. E' scritto dal romanziere spagnolo Víctor del Árbol ed è intitolato 'Nessuno su questa terra' (Elliot). E' un noir struggente, amaro, molto malinconico che affonda le radici nel passato", afferma Morlupi all'AdnKronos.

Un romanzo con al centro un poliziotto che "torna nella sua Galizia per incontrare dopo tanto tempo degli amici che, però, sono cambiati". Il fatto particolare è che questi "amici stranamente iniziano a morire uno dopo l'altro", accusando il poliziotto della loro fine. "E' un personaggio molto particolare. Gli hanno diagnosticato un cancro, a quanto pare irrecuperabile, ed è stato messo fuori servizio dalla polizia perché ha picchiato una persona. Quando ho parlato con l'autore mi ha confidato che si è ispirato molto a Camus e all'esistenzialismo. E' un noir atipico, ma al tempo stesso potente, che merita", dice Morlupi.

Il libro che invece lo scrittore ha ora tra le mani "ha poco a che fare con il noir. Sono un fan di Michael Crichton, l'autore di romanzi meravigliosi tra cui 'Jurassic Park' e 'Il mondo perduto' e della sceneggiatura di 'E.R. - Medici in prima linea'". Di Crichton, morto nel 2008, "è ora uscito con Longanesi 'Eruption'. E' un romanzo incompiuto finito da James Patterson, un altro scrittore che ha venduto milioni di copie". Il libro è un racconto su un certo tipo di fantascienza "che possiamo toccare con mano, con teorie molto valide", conclude Morlupi.