'Libro dei Miracoli', il manoscritto apocalittico del Cinquecento va all'asta per un milione di sterline

Unico esemplare conosciuto, custodisce 167 miniature di catastrofi naturali, fenomeni celesti e visioni prodigiose. Christie’s lo metterà in vendita a Londra il 10 dicembre: per gli esperti è una testimonianza del passaggio dalla superstizione alla scienza

Cinque soli che illuminano il cielo di Lipsia nel 1551, una pioggia di sangue su Roma nel 1456, grandinate mostruose che si abbattono sulla città olandese di Dordrecht nel 1552, al punto da far temere l'arrivo del Giudizio universale. Sono alcune delle immagini contenute nel "Libro dei Miracoli", straordinario manoscritto illustrato del XVI secolo che racconta un'Europa attraversata dalla paura delle catastrofi naturali, dai presagi apocalittici e dalla curiosità per i fenomeni inspiegabili. L'unico esemplare conosciuto sarà battuto all'asta da Christie's a Londra il prossimo 10 dicembre, con una stima compresa tra 700mila e un milione di sterline (tra 838mila e 1,2 milioni di euro). Il volume sarà il lotto di punta della vendita dedicata ai libri e ai manoscritti di pregio. Per la prima volta da quando è stata riconosciuta la sua esistenza, anche le istituzioni pubbliche avranno la possibilità di partecipare all'acquisto. Il pubblico potrà inoltre ammirarlo dal vivo nei sei giorni che precederanno l'incanto.

Realizzato ad Augusta, in Germania, intorno alla metà del Cinquecento, il manoscritto raccoglie 167 dipinti a colori, eseguiti ad acquerello e tempera, accompagnati da didascalie in tedesco che indicano luoghi, date e circostanze degli eventi rappresentati. Terremoti, inondazioni, tempeste, comete, eclissi, piogge anomale e creature mostruose compongono un repertorio visivo nel quale le manifestazioni della natura sono interpretate come segnali divini e annunci della fine dei tempi.

La sua storia è rimasta a lungo avvolta nel mistero. Per quasi cinque secoli gli studiosi non hanno saputo della sua esistenza. Il volume è riemerso circa vent'anni fa nella biblioteca di un piccolo castello barocco della Germania meridionale. Nel 2008 è stato messo in vendita insieme agli arredi, ai tappeti e agli oggetti della dimora, raggiungendo una cifra di poco superiore alle 100mila sterline. Poco dopo è entrato nella collezione privata di Mickey Cartin, importante collezionista di arte contemporanea del Connecticut.

"I libri delle meraviglie tedeschi erano i mezzi di comunicazione sensazionalistici del loro tempo", ha spiegato al 'Guardian' Eugenio Donadoni, specialista internazionale di manoscritti medievali e rinascimentali di Christie's. Utilizzati anche da teologi luterani come Martin Lutero e Filippo Melantone per sostenere la propria visione escatologica, questi volumi contribuirono, secondo Donadoni, a sviluppare forme iniziali di osservazione empirica e documentazione dei fenomeni naturali. Le testimonianze, spesso riportate con date e indicazioni geografiche precise, rappresentano un passaggio significativo dalla cultura medievale verso una nuova attenzione per l'osservazione scientifica.

Tra le scene più sorprendenti c'è l'invasione di cavallette che colpisce la Polonia nel 1527, accompagnata da un "vento terribile", e l'inondazione provocata dal Mare del Nord lungo le coste della Frisia nel 1230, nell'area oggi divisa tra Paesi Bassi e Germania. Altre tavole raffigurano comete infuocate ed eclissi. I misteriosi "draghi meravigliosi" che attraversano il cielo sopra la Baviera nel 1533 potrebbero invece essere una rappresentazione delle aurore boreali.

Anche alcuni fenomeni descritti come prodigi hanno oggi una spiegazione scientifica. I cinque soli sopra Lipsia potrebbero essere il risultato di un parelio, un fenomeno ottico atmosferico che crea l'illusione di più immagini del Sole attraverso la rifrazione della luce nei cristalli di ghiaccio. La cosiddetta pioggia di sangue, invece, è generalmente legata alla presenza di particelle di polvere rossastra, spesso provenienti dal Sahara, che si mescolano alle gocce d'acqua nelle nuvole.

"È come fare doomscrolling nel XVI secolo", osserva Donadoni, paragonando la consultazione del manoscritto alla pratica contemporanea di scorrere senza sosta sui social notizie allarmanti e immagini di disastri. Le sue tavole, alcune delle quali hanno un'impronta quasi surrealista, restituiscono infatti un mondo dominato dall'incertezza, nel quale la paura della fine del mondo convive con il desiderio di classificare e comprendere ciò che accade.

A sottolinearne il valore è anche Till-Holger Borchert, direttore del Suermondt-Ludwig Museum di Aquisgrana, che ha studiato il manoscritto. "È un esemplare unico", ha affermato, ricordando lo stupore provato quando lo vide per la prima volta. A suo giudizio, la stima di un milione di sterline potrebbe essere persino prudente e il prezzo finale potrebbe superarla sensibilmente.

Nel 2013 è stata pubblicata una riproduzione in facsimile che ha suscitato grande interesse tra gli studiosi e gli appassionati. Da allora il "Libro dei Miracoli" è diventato un riferimento per chi si interessa alle rappresentazioni dell'apocalisse. Ma il suo significato, ha sottolineato Borchert, va oltre quello di una semplice testimonianza storica: "Parla a noi, alla nostra generazione". A quasi cinquecento anni di distanza, le sue immagini continuano a interrogare il presente, mettendo in relazione catastrofi, paure collettive e bisogno di dare un senso a un mondo percepito come sempre più imprevedibile. (di Paolo Martini)