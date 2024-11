Lucca Comics chiude con oltre 275.000 biglietti venduti

L'edzione 2024 di Lucca Comics & Games, che si è chiusa oggi, domenica 3 novembre, è stata la terza più visitata di sempre. I biglietti venduti sono stati oltre 275.000, ai quali va a sommarsi il gruppo di tutti i professionisti che a vario titolo si sono accreditati alla manifestazione, oltre 16.000. Sono stati coinvolti oltre 900 ospiti, 660 espositori, con 1.585 appuntamenti nell'arco di cinque giorni. Più di 400.000 visualizzazioni e oltre 150.000 gli spettatori unici che hanno partecipato a Lucca Comics & Games da remoto attraverso le dirette del Live Show su Twitch. L'edizione 2025, hanno annunciato gli organizzatori, si terrà da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre.

"Lucca Comics & Games cambia l'immagine della Toscana, invasi da un milione di appassionati", ha commentato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. "Il battito d'ali di Lucca Comics risveglia il rinascimento della nostra città", ha detto Mario Pardini, sindaco di Lucca. "E' stata un'edizione straordinaria, una delle più grandi di sempre, con un picco di contenuti, di arte, di vendite ma soprattutto di partecipazione", ha sottolineato Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games.

Nel frattempo l'attivià di Lucca Comics & Games continua: tra dieci giorni alla Fabbrica del Vapore di Milano si apre "Amano Corpus Animae", la più grande esposizione mai realizzata in Europa per celebrare l'arte del visionario maestro Yoshitaka Amano, con oltre 130 opere originali provenienti dai suoi studi di Tokyo per raccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale, da Tatsunoko a Final Fantasy, passando per Vogue; un percorso fatto di pura arte visiva e narrativa che porta generazioni diverse in un unico luogo, dal 13 novembre al 1° marzo 2025.