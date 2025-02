Mostre, a Napoli la più grande collezione di coppe islamiche

Dal 3 marzo a Palazzo Du Mesnil sarà disponibile per gli studenti dell'Università L'Orientale e per ogni appassionato

La più grande collezione di coppe talismaniche di produzione islamica, 108 esemplari databili dal XII al XX secolo, sarà disponibile per gli studenti dell'Università L'Orientale e per ogni appassionato dal 3 marzo, a Palazzo Du Mesnil, a Napoli. Grazie alla donazione da parte della Collezione Aron all'istituzione pubblica partenopea, gli oggetti che provengono da questa "raffinata collezione di metalli islamici", come la definisce la curatrice della raccolta, Veronica Prestini, saranno a disposizione del pubblico, in una mostra senza precedenti. "Si conoscono infatti esemplari simili solo in poche altre collezioni: quello del Museo d'arte islamica del Cairo, la collezione Gayer-Anderson anch'essa al Cairo, o la collezione Khalili di Londra", evidenzia Prestini.

Gli oggetti saranno esposti al Museo Scerrato dell'Università. Tra questi, alcuni simili a piattini capaci di stare nel palmo di una mano. In quelli più antichi sono incisi animali, segni zodiacali e pianeti, o anche ricette e formule magiche. Le coppe più recenti portano invece testi e numeri inseriti entro reticolati geometrici. Si tratta principalmente di passaggi coranici con invocazioni rivolte soprattutto ad eminenze religiose sciite. "Spesso le coppe sono firmate e datate da artigiani ed è molto probabile che venissero donate a chi si recava in pellegrinaggio alla Mecca", ricostruisce la curatrice.

La straordinaria collezione è stata opera di Armando Tagliacozzo, che ha riunito esemplari a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. "Tagliacozzo era un collezionista capace di intraprendere percorsi divergenti e anticonformisti contribuendo a ridefinire spesso l'intero studio dell'arte islamica", spiega Prestini. Dopo la pubblicazione di un primo catalogo sulle coppe ad opera di Roberta Giunta (The Aron Collection, I, Islamic Magic-Therapeutic Bowls,Istituto per l'Oriente, C.A. Nallino, Roma, 2018), un secondo volume apparirà nel 2025 a cura di Michele Bernardini.