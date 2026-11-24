In una fotografia il gesto si arresta. Restano visibili la postura, il costume, il modo in cui l’artista si offre all’obiettivo o ne devia l’attenzione. Da questa domanda prende avvio 'JB: Corpo Immagine. Mostra d’arte e memoria. Archivi, rappresentazioni, immagini, la mostra dedicata a Joséphine Baker che riunisce, nel foyer del Teatro dei Rinnovati di Siena, fotografie e dischi da collezioni private e otto opere d’arte contemporanea. Il cinquantenario della morte, nel 2025, e i centovent’anni dalla nascita, nel 2026, offrono l’occasione per ripercorrere la fortuna europea di Baker e interrogare il ruolo che l’artista ebbe nel costruire la propria immagine pubblica. Nella Parigi del music-hall, gli spettacoli chiamavano il corpo di una donna nera a incarnare le fantasie esotiche dell’epoca. Baker giocava con quelle attese attraverso il ritmo, la mimica e l’ironia, facendone materia della propria invenzione scenica. La sezione 'Memorie d’archivio' riunisce fotografie e dischi provenienti da collezioni private. Due immagini documentano la fortuna di Baker oltre il music-hall, dal costume di Lindsay Kemp per Salomè, The Golden Princess (1978) all’abito disegnato da Guillermo Mariotto per Gattinoni per la collezione Autunno-Inverno 2010–2011 Il gran ballo del mondo. In 'Immagini dall’oggi', otto artiste rileggono la figura di Baker attraverso la pittura, la scultura, il collage e le pratiche digitali. Espongono Soledad Agresti, Federica Bartoli, Alessia Bonamano, Roberta Conigliaro, Elena Fabris, Stefania Fabrizi, Simona Gasperini e Linda Sorrenti.

Negli sguardi delle otto artiste trova eco la libertà con cui Baker interveniva sulla propria immagine. Il lavoro di altre donne, ciascuna con il proprio linguaggio, riapre la questione che Baker aveva posto in scena con il suo corpo. Dove, nelle immagini attraverso cui abbiamo imparato a riconoscerla, possiamo ancora leggere le sue scelte? "'Con JB: Corpo Immagine' ho voluto accostare documenti d’archivio provenienti da collezioni private e opere d’arte contemporanea. Le fotografie e i dischi conservano tracce della presenza scenica di Joséphine Baker, mentre le otto artiste in mostra propongono, ciascuna con il proprio linguaggio, un modo di rileggerne la figura - dichiara Gianluca Bocchino, curatore della mostra e direttore artistico del progetto Joséphine Baker. Corpo libero, corpo politico' vincitore del Bando Progetti Speciale del Mic- Direzione Generale Spettacolo. La mostra ruota attorno allo spettacolo dal vivo che ha il suo momento centrale, il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, nel galà 'Nude comme Joséphine - ha anticipato- Ho voluto riunire nello stesso programma le allieve e gli allievi dell’Accademia Nazionale di Danza, i giovani professionisti della compagnia Adarte e Germaine Acogny, Leone d’Oro alla carriera per la Danza alla Biennale di Venezia nel 2021. Il galà mette così in relazione chi si sta formando, chi ha già intrapreso un percorso professionale e un’artista che ha segnato la storia della danza contemporanea.

La mostra e il convegno internazionale di studi completano il percorso. Al centro resta la danza. Il galà la porta in scena, il convegno, in programma all'Università di Siena, ne fa materia di ricerca e la mostra indaga che cosa del gesto danzato sopravviva nelle immagini e come le arti visive possano reinterpretarlo". 'Joséphine Baker. Corpo libero, corpo politico' è realizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo, nell’ambito dei Progetti Speciali Danza 2026, e della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. Collaborano il Comune di Siena – Assessorato alle Pari Opportunità, i Teatri di Siena, l’Accademia Nazionale di Danza, la Fondazione Accademia Nazionale di Danza, l’Università di Siena e l’Institut français Firenze.