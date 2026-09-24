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'Murdoku' è il libro il più venduto in Italia nel 2026 e il 13 ottobre arriva il secondo capitolo

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160.000 copie vendute e 11 ristampe per il primo volume

'Murdoku' è il libro il più venduto in Italia nel 2026 e il 13 ottobre arriva il secondo capitolo
24 settembre 2026 | 12.06
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Il 13 ottobre arriva in libreria "Murdoku 2. Killer a spasso nel tempo", il secondo volume della serie di Manuel Garand pubblicata in Italia da Magazzini Salani – Gruppo editoriale Mauri Spagnol. L’uscita arriva dopo il successo straordinario del primo Murdoku, che a oggi è il libro più venduto in Italia nel 2026, con 160.000 copie vendute e 11 ristampe. Questo risultato, sottoliea un comunicato della casa editrice, "conferma la dimensione di un fenomeno capace, in pochi mesi, di uscire dai confini tradizionali del libro di enigmistica e conquistare un pubblico trasversale. Il successo è alimentato anche dalla forte partecipazione sui social, dove lettori e creator condividono casi, sfide e tentativi di soluzione, rendendo la lettura un’esperienza collettiva".

"Murdoku" ha trasformato la logica del sudoku in un gioco investigativo; e con Murdoku 2 la sfida si amplia: 80 nuovi casi, cinque epoche – Medioevo, Far West, Età dei pirati, Preistoria e Antico Egitto – che accompagnano il lettore in una serie di indagini dalla difficoltà progressiva, adatte anche ai principianti.

La serie ha raggiunto il 1 posto assoluto in classifica anche in diversi altri paesi, tra cui Germania e Spagna, dove è diventata un vero fenomeno popolare e ha conquistato un pubblico molto più ampio di quello tradizionalmente legato all’enigmistica in libreria. "Murdoku ha consacrato in tutto il mondo un genere editoriale che, come i manga e il new romance, si sta ritagliando uno spazio stabile in libreria. Sono libri di nuova generazione che mescolano gioco, narrazione e logica, invitando il lettore a riscoprire il piacere di spegnere il telefono e mettersi alla prova", dichiara Marco Figini, Direttore Editoriale di Magazzini Salani. Il 13 ottobre la sfida ricomincia. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
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Murdoku sudoku gioco investigativo libro di enigmistica
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