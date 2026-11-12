Quasi 150 opere e 77 artisti per ripercorrere oltre un secolo di storia cittadina tra cultura, imprenditoria e collezionismo. La mostra rientra nel programma di Neapolis 2500 e mette in dialogo arte, diplomazia e sviluppo.

Napoli racconta la sua trasformazione da capitale culturale a motore economico. È questo il filo conduttore di 'Napoli tra i Borbone e la Belle Époque. Arte e impresa, nascita di una capitale moderna', la mostra presentata oggi e in programma dal 12 novembre 2026 al 28 febbraio 2027 nella Sala Causa del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con un collegamento alle Sale 21 e 22 del piano nobile della Reggia.

L'esposizione, realizzata dalla Fondazione Mezzogiorno e dal Museo e Real Bosco di Capodimonte nell'ambito delle iniziative del Comitato Nazionale Neapolis 2500 promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, riunisce quasi 150 opere tra dipinti e sculture firmate da 77 artisti. Un viaggio che attraversa oltre un secolo di storia, dall'età dei Lumi fino alle soglie della Grande Guerra, per raccontare non soltanto la straordinaria stagione dell'arte napoletana, ma anche il ruolo svolto da imprenditori, finanzieri, commercianti e industriali nella costruzione della Napoli moderna.

L'idea alla base del progetto è infatti quella di leggere insieme arte e sviluppo economico, mettendo in luce come la crescita di una borghesia imprenditoriale abbia sostenuto il lavoro degli artisti, alimentato il mercato dell'arte e contribuito alla proiezione internazionale della città. Tra i protagonisti di questo collezionismo cosmopolita figurano famiglie e personalità come i Rothschild, gli Aselmeyer, i Meuricoffre e Giovanni Vonwiller.

Tra i punti di forza della mostra, numerose opere inedite e accostamenti originali tra dipinti e sculture pensati per far emergere relazioni finora poco esplorate tra artisti e linguaggi diversi. Spicca inoltre 'La baia di Napoli con Castel dell'Ovo' di Jean-Baptiste-Camille Corot, recentemente acquistata dallo Stato e assegnata alle collezioni di Capodimonte, simbolo della fascinazione che Napoli ha esercitato sui grandi artisti europei.

"Questa mostra racconta una Napoli che da secoli è protagonista della vita culturale europea, capace di attrarre artisti, imprenditori e intellettuali e di costruire relazioni ben oltre i propri confini", ha sottolineato il prefetto di Napoli e presidente del Comitato Neapolis 2500, Michele di Bari. "È una storia - ha aggiunto - che parla anche al nostro presente e che rappresenta pienamente lo spirito di Napoli Città Mondo: valorizzare un patrimonio straordinario non soltanto per celebrarne la grandezza, ma per farne uno strumento di dialogo, collaborazione e nuove opportunità di sviluppo. Con Neapolis 2500 vogliamo contribuire a rafforzare il ruolo internazionale di Napoli, facendo della sua storia e della sua identità culturale una risorsa per il futuro".

Per Antonio D'Amato, presidente della Fondazione Mezzogiorno, la mostra restituisce centralità a una parte spesso meno raccontata della storia cittadina. "La fioritura artistica della Napoli dell'Ottocento non può essere compresa pienamente senza riconoscere il contributo dell'impresa, dell'industria e della manifattura. Gli imprenditori-mecenati sostennero gli artisti, ne accompagnarono la ricerca e trasformarono una parte della ricchezza prodotta in patrimonio culturale. La mostra restituisce visibilità a questi protagonisti e mette in luce il legame simbiotico che unisce arte e impresa, espressioni diverse eppure complementari di ingegno e creatività".

A evidenziare il ruolo storico di Capodimonte è stato il direttore del Museo e Real Bosco, Eike Schmidt. "Capodimonte fu a lungo considerato il museo dell'Ottocento e, all'epoca dei Borbone, rappresentava il contenitore dell'arte contemporanea. Napoli è stata uno dei luoghi centrali dell'arte italiana del XIX secolo e questa mostra, con la sua visione originale, amplia il racconto artistico a quello sociale ed economico di una città rimasta sempre una capitale europea e che proprio nell'Ottocento ha rafforzato e codificato il suo mito".

Sulla stessa linea Marilù Faraone Mennella, imprenditrice e componente del Comitato Neapolis 2500, che ha definito l'esposizione "una mostra importante perché racconta il fortissimo connubio tra pubblico e privato, tra cultura e impresa". Ricordando come il Comitato abbia individuato in diplomazia, internazionalizzazione, impresa e cultura i quattro pilastri delle celebrazioni per i 2.500 anni della città, Faraone Mennella ha evidenziato i risultati già ottenuti sul fronte della diplomazia culturale, citando le iniziative realizzate a Buenos Aires e San Paolo e le opportunità nate nell'ambito del Mercosur. "Sono molto orgogliosa di questa mostra perché si inserisce pienamente nel solco che abbiamo tracciato: è una testimonianza importante di ciò che Napoli rappresenta oggi, ma soprattutto un lascito per il domani, capace di generare nuove relazioni, collaborazioni e opportunità per la città".

Main partner dell'iniziativa è Intesa Sanpaolo. La mostra si inserisce inoltre nella strategia di "diplomazia della crescita" promossa dalla Farnesina, che punta a valorizzare il patrimonio culturale come strumento di soft power e leva per rafforzare le relazioni internazionali del Sistema Italia.

L'esposizione rappresenta uno dei tasselli di 'Napoli Città Mondo', il progetto presentato a settembre che raccoglie l'eredità delle celebrazioni per i 2.500 anni dalla fondazione della città e punta a svilupparne la dimensione internazionale attraverso un dialogo tra cultura, diplomazia, ricerca, università e sistema delle imprese. Una visione che guarda oltre il calendario degli eventi e punta a costruire relazioni e collaborazioni durature, facendo della storia di Napoli una risorsa per il futuro.