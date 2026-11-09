'Nebbia negli occhi', il romanzo d'esordio di Gabriele Rossi è una storia di ferite e rinascita

Una giovane donna, un rapporto segnato dalla sopraffazione e una lunga ricerca di riscatto. È attorno alla storia di Vania, protagonista di 'Nebbia negli occhi', romanzo d'esordio di Gabriele Rossi pubblicato da Swanbook, che si è sviluppato l'incontro di sabato pomeriggio a Venarotta (Ascoli Piceno). La presentazione, alla presenza del sindaco Fabio Salvi, è diventata anche un momento di confronto per la comunità locale sui temi e sulle contraddizioni affrontati nel libro. Ambientato nel Ferrarese, il romanzo racconta la vicenda di Vania, nata in una famiglia contadina e cresciuta in condizioni umili. Bella, ma soprattutto fragile, la protagonista si trova fin dall’adolescenza ad affrontare un’esistenza complicata. Poco più che bambina finisce sotto l’influenza di Goffredo, un uomo molto più grande di lei, meschino, egocentrico e manipolatore, che la trasforma progressivamente nell’oggetto dei propri desideri. Per lui Vania diventa una presenza da utilizzare secondo convenienza, come un giocattolo da riporre quando non serve più. Una relazione di potere e sopraffazione che rappresenta uno dei nuclei più duri della narrazione. Rossi costruisce una storia attraversata da episodi estremi, miseria umana e comportamenti capaci di provocare anche irritazione nel lettore. Non cerca di rendere sempre conciliabili le scelte dei personaggi, ma lascia emergere le contraddizioni di una vicenda nella quale fragilità, responsabilità e desiderio di riscatto si intrecciano.

Scritto durante il periodo della pandemia di Covid-19, 'Nebbia negli occhi' affronta situazioni di vita che, pur in alcuni passaggi estremizzate, possono trovare corrispondenza nelle esperienze di chi legge. La storia di Vania diventa così anche un’occasione per interrogarsi sulle dinamiche di manipolazione, sulle conseguenze delle proprie scelte e sulla difficoltà di riconoscere le catene che, talvolta, si finisce per costruire intorno a sé. Il romanzo si presta a una lettura che va oltre il tradizionale racconto di formazione. La sua struttura richiama il Bildungsroman tedesco, il genere letterario incentrato sull’evoluzione del protagonista verso l’età adulta attraverso prove, errori ed esperienze, con particolare attenzione alla dimensione interiore, ai sentimenti e ai cambiamenti. Ma in questo caso il percorso di Vania coinvolge direttamente anche il lettore, chiamato a confrontarsi con le sue decisioni e con le conseguenze che ne derivano.

Nella storia privata della protagonista si inserisce inoltre una dimensione pubblica e politica. I personaggi sono frutto della fantasia dell’autore, ma sullo sfondo della narrazione si possono riconoscere riferimenti e suggestioni legati alla vita politica italiana. Un ulteriore livello di lettura che contribuisce a rendere il libro non soltanto il racconto di una vicenda individuale, ma anche uno sguardo sulle contraddizioni di un Paese e di una società. Tra i sentimenti che accompagnano la lettura emerge soprattutto la compassione, intesa non come semplice pietà, ma come capacità di comprendere la condizione dell’altro e riconoscerne la sofferenza. È anche attraverso questa prospettiva che si sviluppa il tema centrale del romanzo: la ricerca della felicità, diversa per ciascuno, ma spesso legata alla possibilità di ritrovare la propria dignità dopo esperienze dolorose. La coerenza e l’adesione ai propri valori, da sole, non sempre bastano a liberare Vania dalle conseguenze delle sue azioni e delle sue rinunce. Eppure, nonostante le tribolazioni, la miseria e le difficoltà, nella sua storia resta aperta la possibilità di un riscatto.

"Durante la scrittura - racconta Rossi - mi sono lasciato ispirare anche da fatti di cronaca e da episodi di violenza contro le donne che hanno profondamente colpito la nostra società. Penso, per esempio, al caso di Giulia Cecchettin, una vicenda che mi ha toccato molto e che, mentre lavoravo al romanzo, mi ha portato a riflettere ancora di più sulla violenza di genere, sulle sue radici e sulle conseguenze che lascia nella vita delle persone. Sono fatti che non possono essere ignorati e che, in qualche modo, sono entrati anche nella mia narrazione". La presentazione di Venarotta è stata dunque anche un momento di confronto per la comunità locale: non soltanto l’occasione per conoscere il libro e il suo autore, ma uno spazio di dialogo per analizzare l’opera, approfondirne i personaggi e provare a entrare nelle pieghe della vicenda. Un incontro in cui la letteratura ha offerto lo spunto per affrontare questioni che non appartengono esclusivamente alla dimensione narrativa, ma riguardano esperienze, relazioni e fragilità riconoscibili nella vita quotidiana.

Per Gabriele Rossi si tratta del primo romanzo, ma la scrittura arriva dopo un percorso professionale articolato. Nato ad Ascoli Piceno, diplomato in Chimica industriale, ha lavorato in una multinazionale petrolchimica a Milano e successivamente nello stabilimento di Ravenna, dove si è occupato di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e tutela ambientale assumendo incarichi di coordinamento e verifica in stabilimenti petrolchimici in Italia e in Europa. Oltre a una laurea in Sociologia all’Università di Urbino, è giornalista iscritto all’albo dei pubblicisti, ha collaborato per decenni con il Corriere di Ravenna e Il Resto del Carlino. Vive e lavora a Ravenna. 'Nebbia negli occhi' ha già ottenuto due riconoscimenti letterari. Il primo è la menzione d’onore della giuria al Premio internazionale letterario artistico Setteponti di Firenze, il 7 dicembre 2024, nella sezione dedicata ai romanzi inediti. Nella motivazione, il professor Massimo Seriacopi ha sottolineato la capacità della narrazione di riprendere argomenti dolorosi ancora attuali, stimolando nel lettore interrogativi, riflessione e una possibile reazione. Il secondo riconoscimento è arrivato il 10 maggio 2025 con il premio nella sezione Romanzi inediti del Premio artistico letterario 'Primavera è donna', promosso dall’associazione culturale e ricreativa Swanbook di Desenzano del Garda.