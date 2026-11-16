Cosa succede ai nostri smartphone quando non ci siamo più? E soprattutto: chi dovrebbe avere il diritto di entrare nella parte più privata della nostra esistenza, quella custodita tra password, chat, email, fotografie e ricerche online? Sono domande che la maggior parte delle persone tende a rimandare, un po' per scaramanzia e un po' perché la vita digitale appare ancora come qualcosa di separato da quella reale. Eppure è proprio lì che oggi conserviamo ricordi, relazioni, affetti, abitudini e segreti. A partire da questa premessa, Paolo Ricchiuto costruisce il suo nuovo romanzo 'Non sai niente di me' (Giunti), un thriller emotivo che affronta uno dei temi più attuali e meno discussi del nostro tempo: l'eredità digitale.

La vicenda prende avvio dalla morte improvvisa di Anna. Il marito Valerio, travolto dal lutto, si scontra subito con un ostacolo inatteso: non può accedere allo smartphone della moglie. Foto, messaggi, email e documenti restano protetti da una barriera digitale apparentemente invalicabile. Ma la scoperta più destabilizzante arriva poco dopo. Anna, infatti, ha designato un "erede digitale" che non appartiene alla sua famiglia e del quale Valerio ignora perfino l'identità.

Da qui il romanzo assume i contorni del thriller, ma senza rinunciare a una riflessione più profonda sul rapporto tra privacy, memoria e diritto. Ricchiuto, che oltre a essere scrittore è avvocato specializzato in materia di protezione dei dati personali, parte infatti da un presupposto molto concreto: ciascuno di noi accumula nel proprio telefono una quantità enorme di informazioni che raccontano la propria vita forse più di qualsiasi diario.

"Anche i più avveduti non si fanno una domanda fondamentale: cosa accadrà dei dati memorizzati nel nostro smartphone quando non ci saremo più?", osserva l'autore. Una questione tutt'altro che teorica, considerando che oggi nel nostro patrimonio rientrano sempre più spesso account email, archivi cloud, abbonamenti digitali, profili social e servizi online.

Il romanzo prende spunto da una possibilità prevista dall'ordinamento: è infatti possibile limitare l'accesso ai propri dati dopo la morte e, in determinate circostanze, affidarne la gestione a una persona diversa dagli eredi patrimoniali. Un amico fidato, un professionista o chiunque si ritenga opportuno. Ed è proprio questa scelta di Anna a innescare l'intera storia, trasformando una vicenda privata in una riflessione universale.

Come già nel precedente romanzo 'Le chiavi di casa', dedicato al tema dell'oblio e del diritto a essere dimenticati, Ricchiuto utilizza il diritto non come materia tecnica ma come motore narrativo. Dietro le norme, suggerisce l'autore, si nascondono sentimenti potentissimi: amore, fiducia, paura, gelosia, desiderio di proteggere parti di sé che non necessariamente coincidono con ciò che si vuole lasciare in eredità.

E così 'Non sai niente di me' finisce per porre al lettore una domanda scomoda. Siamo davvero sicuri di voler consegnare senza filtri tutta la nostra vita digitale a un coniuge, a un figlio o a un genitore? Oppure esiste una porzione della nostra identità che ha diritto a restare privata anche dopo la morte?

Più che offrire risposte, il romanzo invita a interrogarsi sul confine sempre più sottile tra memoria e riservatezza, tra ciò che scegliamo di condividere e ciò che preferiamo custodire. Un confine che, nell'epoca degli smartphone, riguarda tutti.