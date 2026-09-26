Palazzo Te celebra il rapporto tra arte e natura con Leonardo, Arcimboldo e Caravaggio

Dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 Palazzo Te ospita la mostra "Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio", realizzata nell'ambito del Cinquecentenario. L'esposizione, presentata da Fondazione Palazzo Te, propone una riflessione sul rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e culturale della corte nel Cinquecento. Opere, sculture, disegni, oggetti preziosi e materiali provenienti da istituzioni museali italiane ed europee guidano il visitatore in un percorso articolato in sette sezioni tematiche. Centrale anche il dialogo tra le opere esposte e gli spazi monumentali di Palazzo Te, inclusa la Camera dei Giganti.