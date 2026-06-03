Non una cinquina ma una sestina in corsa per la vittoria finale dell'80esimo Premio Strega. E' stata una serata di sorprese al Teatro Romano di Benevento, dove si è tenuto lo spoglio del verdetto della grande giuria del blasonato riconoscimento letterario. In testa alle preferenze c'è il superfavorito Michele Mari con 'I convitati di pietra' (Einaudi), 280 voti, già vincitore dello Strega Giovani. Al secondo posto, con un colpo di scena, si piazza Matteo Nucci con 'Platone. Una storia d’amore' (Feltrinelli), 242 voti. Terzo posto per Bianca Pitzorno con 'La sonnambula' (Bompiani), 195 voti, al quarto Teresa Ciabatti con 'Donnaregina' (Mondadori), 184 voti, e al quinto Alcide Pierantozzi con 'Lo sbilico' (Einaudi), 170 voti. Il sesto posto è scattato per Elena Rui con 'Vedove di Camus' (L’orma), 163 voti, in base all’articolo 7 del regolamento: "Se nella graduatoria dei primi cinque non è compreso almeno un libro, pubblicato da un editore medio-piccolo (così definito secondo la classificazione delle associazioni di categoria e le conseguenti valutazioni del Comitato direttivo), accede alla seconda votazione quello con il punteggio maggiore, dando luogo a una finale a sei candidati". La sestina non è comunque una novità per lo Strega, essendo già registrata anche nel 2024. Più rara, invece, la presenza di due libri pubblicati dallo stesso editore, in questo caso Einaudi nella penultima votazione.

Come è avvenuta la votazione

La proclamazione della sestina è avvenuta durante la cerimonia condotta da Stefano Coletta, che ha intervistato la dozzina degli autrici e degli autori candidati mentre sul palco avveniva lo spoglio dei voti, al termine del quale la presidente di seggio Melania G. Mazzucco ha proclamato i titoli che accedono alla seconda votazione: la serata finale si svolgerà giovedì 8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma e in diretta televisiva su Rai 3, con la conduzione di Pino Strabioli e Gloria Campaner.

Hanno espresso le proprie preferenze, tra voti singoli e voti collettivi, 677 votanti su 800 (pari all’84,6% degli aventi diritto): alla giuria dei 460 Amici della domenica si aggiungono come di consueto 245 votanti dall’estero selezionati da 35 Istituti italiani di cultura nel mondo, che esprimono ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura, 65 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria e 30 voti collettivi provenienti dai circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, da gruppi di lettura, scuole e università̀, tra cui quelle di Augsburg, Bochum, Düsseldorf, Halle, Lipsia, Rostock, Saarbrücken e Treviri che da quest’anno danno avvio al Premio Strega Deutschland, un’iniziativa che intende rafforzare la diffusione della nostra narrativa contemporanea in Germania sostenendo lo studio dell’italianistica: un gruppo di 70 docenti e studenti degli 8 atenei hanno letto e votato i libri della dozzina esprimendo tre preferenze che hanno contribuito a eleggere la sestina; nella seconda votazione, l’opera prescelta dalla giuria tedesca otterrà il nuovo premio, che verrà consegnato in autunno presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino.

Questi i voti ottenuti dagli altri libri in gara: Nadeesha Uyangoda con "Acqua sporca" (Einaudi), 147 voti; Maria Attanasio con "La Rosa Inversa" (Sellerio), 139 voti; Ermanno Cavazzoni con "Storia di un’amicizia" (Quodlibet), 137 voti; Mauro Covacich con "Lina e il sasso" (La nave di Teseo), 133 voti; Marco Vichi con "Occhi di bambina" (Guanda), 122 voti; Christian Raimo con "L’invenzione del colore" (La nave di Teseo), 119 voti.

Al termine della serata gli autori finalisti sono stati omaggiati da un’edizione di occhiali Persol del modello Riviera, la cui montatura per l’occasione è stata impreziosita da un timbro che riporta il marchio celebrativo degli 80 anni del Premio Strega.

Le prossime tappe

I finalisti del Premio Strega proseguiranno lo Strega Tour: 19 tappe in tutta Italia più una all’estero, quest’anno in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico, rafforzando così il dialogo culturale tra Italia e Messico in vista della partecipazione del nostro Paese come ospite d’onore alla Feria Internacional del Libro di Guadalajara (FIL) il prossimo dicembre. La serata di Benevento è stata organizzata da Città di Benevento e Fondazione Benevento Città Spettacolo con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, partner Bper Banca, in collaborazione con Persol e Eni, media partner Rai, sponsor tecnici Feltrinelli librerie e Sygla. (di Paolo Martini)