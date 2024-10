"Nella puntata di 'Report'" che andrà in onda domenica "c'è un altro caso che riguarda Giuli". Lo ha detto il giornalista Sigfrido Ranucci, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radio 1, sostenendo che al centro dell'inchiesta della trasmissione non ci sarà solo il caso che riguarda Francesco Spano, il capo di gabinetto del ministero della Cultura, che si è dimesso ieri.

Le dimissioni di Spano "sono decisioni del capo di gabinetto, credo che noi ci entriamo anche poco, nel senso che noi abbiamo solamente anticipato una parte dell'inchiesta". "Credo che siano state decisioni prese, sì, sulla base dell'anticipazione del servizio ma non a causa del servizio - conclude -. Probabilmente c'è stata una relazione temprale ma noi abbiamo altre cose da dire".

Report omofobo? "Parole Scalfarotto str..te, non sa di cosa parla"

"Scalfarotto ha detto una stronzata, non sa di cosa sta parlando cosa. Ma cosa c'è nell'inchiesta di omofobo? Scalfarotto sta parlando di una persona che si è sempre battuta, e ha anche pagato, per difendere i diritti dell'uomo. Io credo che abbia fatto molto di più Report nella sua storia che Scalfarottocome parlamentare per difendere i diritti" ha detto Ranucci, sollecitato dai conduttori a commentare le parole del parlamentare di Italia Viva, Ivan Scalfarotto che, oggi in un'intervista al 'Giornale', aveva sostenuto che "Report ha pompato il presunto scandalo 'al maschile' utilizzando in modo deliberato una unica leva: la morbosità omofoba" e si è detto impressionato "che proprio un giornalista che si dice di sinistra abbia scelto di utilizzare questo tipo di inaccettabile gossip stile anni Cinquanta sui 'torbidi ambienti omosessuali'".